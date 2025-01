Les revendeurs de voitures d'occasion ont gagné en pénétration

En frôlant 1,934 million de transactions au cumul de l'année 2024, les professionnels ont été à l'origine de plus de 36 % des remises à la route de voitures d'occasion. Ils sont ainsi parvenus à gagner près d'un point de part de marché en France.

Les enseignes ont augmenté de près de 7 % leur volume de vente de voitures d'occasion en 20024. ©Le Journal de l'Automobile

D'une certaine manière, les professionnels de la vente de voitures d'occasion sortent gagnants de l'exercice 2024. À en croire AAA Data, ils ont accru le nombre de leurs transactions de 6,9 % par rapport à l'année précédente en atteignant 1 933 999 remises à la route.

Au-delà du volume, sur un marché en croissance de 3,1 %, à 5,354 millions d'unités, les enseignes en tout genre ont gagné en pénétration. Ils ont effectivement achevé l'année avec 36,1 % du gâteau que représente le secteur des voitures d'occasion. En comparaison à 2023, ils améliorent donc la performance de 0,9 point au détriment des échanges entre particuliers.

Le cœur de gamme a tenu son rôle

Les revendeurs ont su profiter du regain des segments de voitures d'occasion récentes. Les produits âgés de moins de 24 mois ont fait des bonds en volumes, jusqu'à atteindre un cumul de près de 20 % dans les activités des boutiques. Avec ces voitures, les professionnels ont réalisé 7,2 % du marché tricolore global en 2024.

Tout aussi solides en termes de croissance, les segments des voitures de 2-5 ans (+6,4 %, à un peu moins de 650 000 unités) et de 6-10 ans (+11,5 %, à 440 300 unités) ont pesé lourd dans la balance. Outre le fait de dépasser ensemble les 56 % dans les ventes des distributeurs, ces deux catégories totalisent respectivement 12,1 % et 8,2 % des parts du marché tricolore.

Les modèles âgés restent au CtoC

Au-delà de cette limite d'âge, les professionnels jouent un rôle anecdotique à l'échelle du marché des voitures d'occasion dans son intégralité. Leur pénétration se cantonne à 8,6 %. Et ce, en raison du fait que sur le terrain du 11-15 ans le BtoC accuse une chute de 7,6 %, à moins de 217 000 unités. Le CtoC perd 2,4 % dans le même temps, à moins de 808 000 reventes.

Pourtant, les vieux exemplaires constituent encore une base de travail pour les enseignes. Ils s'arrogent en effet un peu plus de 23 % de l'activité des points de vente. Ce qui est sans commune mesure avec les scores du CtoC sur ce terrain. D'ailleurs, quasiment six transactions sur dix exécutées entre particuliers concernent une voiture d'occasion de 11 ans ou plus (36,1 % ont plus de 16 ans).