Les particuliers boostent le marché espagnol du véhicule neuf

Publié le 7 février 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Plus de 72 300 voitures neuves ont été mises à la route en Espagne, en janvier 2025, soit 5,3 % de plus que l'an passé à la même période. Cet élan de croissance est porté par le canal des particuliers qui a pris 12,3 % sur un an.

En Espagne, le canal des particuliers a totalisé à lui seul 38 219 unités en janvier 2025. ©AdobeStock-kegfire

Le marché des voitures neuves a commencé l'année en s'orientant à la hausse en Espagne. Selon les données des associations de constructeurs et de distributeurs, 72 322 livraisons ont été réalisées durant le mois de janvier 2025, soit 5,3 % de plus que l'an passé. Le canal des particuliers a totalisé à lui seul 38 219 unités. Il progresse ainsi de 12,3 % pour tirer le marché vers le haut. En complément, les entreprises ont pris possession de 27 979 voitures neuves, améliorant de 2,1 % les chiffres de l'an passé. À l'inverse, les loueurs courte durée ont réduit la voilure. Le rapport édité à la fin du mois de janvier fait état de tout juste plus de 6 100 voitures livrées, soit une chute de 15,4 % entre 2024 et 2025. Les PHEV font leur trou Tandis que Toyota, le spécialiste du genre, frôle les 8 000 immatriculations, les motorisations hybrides (HEV) d'une manière générale ont dominé les débats avec 45,2 % de pénétration. Ce qui renvoie les voitures à moteur essence à une part de 29,5 % et les diesel à hauteur des électriques, à 6,9 % des livraisons. Au rayon des électriques, sur les 5 159 VN enregistrés en janvier (+48,7 %), il y avait 801 unités de BYD. Derrière, Kia (493 unités) et Citroën (403 unités) ont occupé les autres marches du podium. La Kia EV3 a totalisé 417 mises à la route, soit mieux que la BYD Dolphin et ses 394 unités ou la Dacia Spring E, créditée de 374 livraisons. Anatomie du parc automobile français en 2024 Il faut souligner qu'en Espagne, les hybrides rechargeables représentent désormais la troisième force. À la faveur d'une accélération de 14,5 %, cette solution a engendré 5 243 immatriculations en janvier 2025. Mercedes (961 immatriculations) a devancé Toyota (651 immatriculations) et BYD (391 immatriculations). Pour ce qui est des produits, le Toyota C-HR a écrasé la concurrence avec 630 unités. Le BYD Seal U (391 unités) et la Ford Kuga (254 unités) ont suivi loin derrière.

