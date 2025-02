XPeng veut doubler sa présence mondiale

Le PDG du constructeur chinois, He Xiaopeng, a dévoilé une feuille de route devant conduire sa marque à vendre 50 % de ses modèles hors de Chine. Dès 2025, il veut doubler la présence mondiale de XPeng en couvrant 60 pays.

He Xiaopeng, le PDG de XPeng, estime qu'il y aura une intense phase de consolation dans l'automobile chinoise en 2025, 2026 et 2027. ©XPeng

Les constructeurs chinois ne manquent pas d'ambitions. Des chimères pour certains, mais d'autres ont les moyens de réussir. C'est le cas de XPeng, cette jeune marque fondée en 2014.

"Nous allons accélérer par rapport aux 30 pays et régions où nous étions présents en 2024, a indiqué He Xiaopeng, le PDG de XPeng. Cette année, nous allons passer à soixante et aurons ainsi établi plus de 300 points de service après-vente dans le monde", a-t-il affirmé.

He Xiaopeng s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à Canton, en Chine, en marge de l'expédition par bateau vers la Thaïlande d'une cargaison de voitures de la marque.

"Sur la période de dix ans allant de 2024 à 2033, nous espérons réaliser la moitié de nos ventes hors de Chine", a encore déclaré He Xiaopeng.

Une intense phase de consolidation à venir en Chine

Une ambition affichée malgré les obstacles posées par l'Union européenne (UE), qui a décidé fin octobre d'ajouter, aux 10 % de taxes déjà en place, une surtaxe allant jusqu'à 35 % sur les voitures à batterie de fabrication chinoise.

Mais XPeng, comme d'autres constructeurs chinois, va devoir produire des modèles en Europe pour réussir une implantation perenne. N'oublions pas que le groupe VW est actionnaire de XPeng et que l'allemand semble avoir trop de capacités de production. A suivre.

He Xiaopeng a aussi prédit la disparition probable de certains constructeurs chinois de véhicules électriques, sur fond de rivalité acharnée en matière de prix, de services et d'avancées technologiques.

"Cette année marque le début de la phase éliminatoire en Chine. Je pense qu'elle va être extrêmement intense en 2025, 2026 et 2027", a-t-il estimé.

Un chiffre record de 10,9 millions de modèles hybrides ou électriques (+40,7 % sur un an) ont été écoulés sur le marché chinois en 2024, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).

Doubler le réseau en France

Cela étant, une présence mondiale fera nécessairement croitre les volumes, mais encore faut-il que les produits soient adaptés.

Si l'on prend l'exemple de la France, XPeng a seulement immatriculés 511 unités en 2024 de ses G9 et G6, deux SUV pas vraiment adaptés aux coutumes européennes.

Cette année, en 2025, le constructeur vise 3 600 immatriculations dans l'hexagone. La croissance s'annonce donc forte, mais le volume mesuré.

L'état-major français compte aussi doubler ses points de représentations en passant de 35 à 70 concessionnaires.

Pour rappel, le chinois a déjà noué des liens avec des groupes de distribution majeurs comme Car Avenue, Jean Lain Mobilité, Eden Auto, BPM, Saint-Clair, AMP, SIA ou encore Suma, Horizon et Grim.