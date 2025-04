Stellantis et Valeo lancent deux nouveaux produits remanufacturés

Publié le 9 avril 2025 ■ Par Antoine Caburet ■ 3 min de lecture

À l'occasion du salon Rematec d’Amsterdam (Pays-Bas), organisé du 8 au 10 avril 2025, Stellantis et Valeo ont dévoilé un phare à LED ainsi qu'un écran d'affichage remis à neuf. Le constructeur et l’équipementier poursuivent ainsi leur partenariat autour de l’économie circulaire et élargissent leurs gammes de produits remanufacturés.

Stellantis et Valeo lancent deux nouveaux produits remanufacturés lors du salon Rematec : un phare LED ainsi qu’écran d'infotainment. ©Stellantis

C’est au salon Rematec, aux Pays-Bas, que Stellantis et Valeo ont donné un nouvel élan à leur coopération stratégique dans le domaine de l’économie circulaire. Le constructeur et l'équipementier français ont dévoilé deux nouveaux produits remanufacturés : le premier projecteur à LED remis à neuf d’Europe ainsi qu’un écran d’affichage reconditionné. Il sera possible de se procurer les projecteurs à LED dès la fin du premier semestre 2025. La première application concernera les modèles Peugeot 3008 et 5008, et la seconde sera destinée à la Peugeot 508. Quant aux écrans d’affichage, ils seront disponibles en juin pour les modèles suivants : Peugeot 308 ; Citroën C3 et Aircross ; DS 3 Crossback ; Opel Grandland, Corsa et Mokka. Répondre de "manière durable" à une forte demande Les deux produits seront proposés dans la gamme SUSTAINera, marque de Stellantis, qui regroupe plus de 12 000 références de pièces automobiles remanufacturées sur plus de 40 familles de produits différentes. Son catalogue comprend notamment des démarreurs, des embrayages, des turbocompresseurs, ou encore des moteurs ainsi que des batteries haute tension pour véhicules électriques. Ces nouveautés reflètent une continuité logique selon Laurance Hansen, vice-président senior de l’économie circulaire globale chez Stellantis : "Ceci témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation dans le remanufacturing automobile et à répondre à la forte demande de projecteurs et d'écrans de rechange de manière durable et abordable". Une démarche écologique Le remanufacturing des projecteurs à LED permet de réutiliser jusqu’à 50 % des matières premières récupérées d’un phare en fin de vie. Ce procédé réduit également les émissions de CO₂ jusqu’à 70 % par rapport à la production d’un modèle neuf, selon les estimations de Valeo. De plus, cette opération ouvre de nouvelles voies pour les activités industrielles de Valeo, en renforçant les opérations des sites de Chrzanow (Pologne) et d’Angers (France). Pour leur part, les écrans d’affichage sont remis à neuf au sein du laboratoire de l’électronique circulaire de l’équipementier, situé à Nevers. C’est dans ce même laboratoire que sont déjà reconditionnées les caméras frontales, déjà en partenariat avec le constructeur. Stellantis rentabilise déjà son usine de remanufacturing Cette démarche s’inscrit dans l’ambition de Stellantis de guider l’industrie vers la neutralité carbone d’ici 2038. Valeo, à travers son plan de décarbonation CAP 50, s’est quant à lui engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050. L’économie circulaire joue un rôle clé dans l’atteinte de cet objectif par les deux entreprises, et le remanufacturing en est un des principaux moteurs.

