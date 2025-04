Stellantis arrête l'assemblage de la Leapmotor T03 en Europe

Pour bénéficier du bonus écologique, le constructeur avait choisi d'assembler la citadine chinoise dans son usine polonaise. Seulement, l'administration française a décidé de ne retenir que les sites de fabrication européens pour établir la liste des véhicules éligibles aux aides. Un camouflet pour Stellantis qui décide de cesser l'assemblage industriel de la Leapmotor T03 en Europe.

Depuis fin mars 2025, la Leapmotor T03 n'est plus assemblée en Pologne. ©Leapmotor

Stellantis a jeté l'éponge face à l'administration française. Depuis fin mars 2025, le constructeur a en effet cessé l'assemblage de la T03 de Leapmotor dans l'usine polonaise de Tychy. Pour contourner la fiscalité française et européenne, Stellantis avait en effet fait le choix d'assembler cette citadine dans un site européen. Seulement, dans le cas de la T03, on ne parlait pas de production, mais bien d'assemblage en SKD, la voiture arrivant en pièces détachée de l'usine chinoise de Leapmotor.

Pour rappel, début 2024, la France avait érigé une barrière protectionniste : un "écoscore" conditionnant le bonus écologique. Les voitures électriques trop émettrices de CO2 lors de leur fabrication et acheminement en France sont exclues de la subvention, une mesure qui visait tout particulièrement les véhicules produits en Chine, aussi bien de constructeurs chinois que de marques européennes commercialisant des produits made in China, comme la Mini Aceman ou le Volvo EX30 pour ne citer que ces exemples.

Lors du (re)lancement de la T03 en octobre 2024, Stellantis comptait s'appuyer sur cette production européenne pour que son véhicule bénéficie du bonus écologique. Ce qui n'a pas été le cas. Après de nombreuses semaines d'attente, l'administration avait rejeté la demande du constructeur et avait remplacé dans un arrêté, remplaçant les mots "site d'assemblage" par "site de fabrication". Exit donc les usines tournevis !

600 à 700 T03 assemblées en Pologne

Ainsi, Tychy ne pouvait plus être considéré comme un site de fabrication. Stellantis a donc abandonné l'assemblage en Europe, révélant que le surcoût polonais était plus pénalisant que la surtaxe à l'importation de 21 % imposée par l'UE. Au total, l'usine polonaise a assemblé entre 600 et 700 T03. La voiture est de nouveau produite dans l'usine de Leapmotor de Jinhua, dans le centre est de la Chine, dans le même site de production que le C10.

Quant au B10, le troisième modèle de la gamme, qui a été dévoilé au Salon de Paris à l'autonome 2024, Stellantis ne confirme pas le fait qu'il pourrait être produit en Espagne.

En France, depuis début 2025, Leapmotor a immatriculé 686 voitures, dont 623 T03. Elle se positionne comme la voiture électrique la moins chère du marché. Elle bénéficie en effet d'une mensualité de 79 euros/mois après un premier apport de 3 000 euros. Malgré ce changement d'assemblage, Stellantis indique que le prix de la voiture n'évoluera pas.

Il faut dire que la décision d'arrêter l'assemblage polonais ne changera pas grand chose. La T03 "made in Poland" était finalement produite en Chine et son coût intégrait déjà les frais de transport et les différentes taxes à l'importation.