Quelle a été la voiture la plus produite en France en 2024 ?

Publié le 13 janvier 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Avec plus de 206 000 exemplaires sortis de l'usine d'Onnaing (59), la Toyota Yaris Cross demeure le modèle le plus fabriqué en France en 2024. La nippone devance les Peugeot 3008 et 308 produits à Sochaux (25) et Mulhouse (68).

L'usine Toyota d'Onnaing (59) a produit 279 613 véhicules (+2 %) en 2024. ©Toyota

Le podium est inchangé. En 2024, la Toyota Yaris Cross est restée la voiture la plus produite en France, devant les Peugeot 3008 et 308. En effet, durant l'exercice 2024, la nippone a été fabriquée dans l'usine d'Onnaing (59) à 206 679 exemplaires (+3,3 %), contre 200 025 un an plus tôt, selon les chiffres du cabinet Inovev. Le Peugeot 3008, produit sur le site de Sochaux (25), atteint un volume de 127 017 unités, en hausse de 14 %, alors que la berline 308, qui sort des chaînes de l'usine de Mulhouse (68), a perdu du terrain (-7,3 %) avec 92 962 unités, contre 100 361 en 2023. Au pied du podium, on retrouve la Toyota Yaris avec 72 934 exemplaires. Onnaing a 100 000 véhicules d'avance Logiquement, l'usine Toyota d'Onnaing domine le classement par site. En 2024, elle a sorti de ses chaînes 279 613 véhicules (+2 %). Elle devance assez largement l'usine de Sochaux (174 618 unités en 2024, contre 174 654 en 2023) et le site Renault de Maubeuge (59) qui progresse fortement (159 724 unités contre 123 149 en 2023 ; +29,7 %). Ce dernier devrait encore progresser en 2025 avec l'arrivée de la R4 électrique. À Valenciennes, Toyota échappe à la morosité électrique Vient ensuite l'usine Stellantis de Hordain (59) (154 694 unités contre 148 669 en 2023 ; +4 %), celle du losange à Sandouville (78) où 149 700 unités ont été produites, contre 131 426 en 2023 (+14 %). Le site Peugeot de Mulhouse (147 564 unités, contre 184 590 en 2023 ; -20 %) et celui de Renault à Batilly (54), où 146 311 unités ont été atteintes en 2024, contre 150 257 en 2023 (-2,6 %), viennent compléter le classement.

