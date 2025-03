MG Motor France : Guillaume Jolit à la tête du marketing et de la communication

Publié le 7 mars 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ < 1 min de lecture

La marque sino-anglaise renforce ses équipes en nommant Guillaume Jolit directeur marketing et communication de MG Motor France. Il supervisera le marketing produit, les événements et les relations médias, fort de ses expériences passées chez Kia, Renault et Volkswagen.

Guillaume Jolit rejoint l'équipe de MG Motor France en tant que directeur du marketing et de la communication. ©MG Motor

Riche d’une expérience de plus de vingt ans dans la communication automobile, Guillaume Jolit vient d'être nommé directeur marketing et communication de MG Motor France. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera à Haojie Guo, président de la filiale française du constructeur chinois. Il aura sous sa responsabilité le marketing produit, les événements, la communication marketing et les relations avec les médias. Directeur de la communication produit Kia Europe depuis 2023 et directeur de la communication produit Renault entre 2021 et 2023, Guillaume Jolit a également occupé différentes fonctions au cours de ses 17 années passées chez Volkswagen Group France. Il a notamment eu la responsabilité de la communication presse pour Skoda, puis Audi en France. Il est également titulaire d’un master 2 en information et communication obtenu à la Sorbonne (Paris IV).

