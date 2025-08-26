Mercedes-Benz compte céder la totalité de sa participation dans Nissan

Mercedes-Benz serait en train de se débarrasser de l'intégralité de sa participation dans Nissan Motor pour la somme de 47,83 milliards de yens – environ 280 millions d’euros. La participation du constructeur allemand dans l’entreprise japonaise s’élevait à 3,8 %.

Mercedes-Benz compte se séparer des 3,8 % de sa participation dans Nissan. ©AdobeStock-yu_photo

Tandis que Nissan traverse des difficultés, Mercedes-Benz décide de quitter le navire. D’après une source de l’agence de presse Reuters "ayant une connaissance directe du dossier", le fonds de pension du constructeur allemand devrait céder la totalité de sa participation dans le groupe Nissan Motor. S’élevant à hauteur de 3,8 %, Mercedes-Benz se séparerait de cette part pour 47,83 milliards de yens, soit 280 millions d’euros.

La décision de la marque à l’étoile a impacté l’action du constructeur nippon qui trébuche de 6 %. Cela représente, selon Reuters, la plus forte baisse en une journée de l’action de Nissan depuis le début du mois de juillet 2025. Cette chute en Bourse est la preuve, selon l’agence de presse, du scepticisme des investisseurs dans l’éventualité d’un redressement de l’entreprise. Notons qu’en mars 2025, Renault, partenaire et actionnaire de Nissan, se sont mis d’accord pour réduire leur participation réciproque de 15 à 10 %.

Chaque action Nissan détenue par Mercedes-Benz a été vendue à 341,3 yens chacune, soit en décote de 5,98 % par rapport à la clôture du lundi 25 août 2025, où celle-ci se situait à 363 yens, selon le média qui a consulté la liste de conditions dans laquelle les actions étaient proposées à un prix compris entre 337,5 yens et 341 yens. D’après la source, le nombre d’actions a dépassé le nombre de titres mis en vente. Pour le moment, les deux constructeurs ont refusé de commenter l’information de l’agence de presse.

Un plan pour renouer avec la rentabilité

Actuellement, Renault possède 35,7 % de Nissan, dont 17,05 % en direct. Depuis le mois dernier, la marque au losange a enregistré une dépréciation de onze milliards de dollars sur sa participation dans Nissan. Le directeur général de Nissan, Ivan Espinosa, a annoncé un plan de redressement en vue de renouer avec la rentabilité. Ce dernier prévoit notamment une mesure de réduction des capacités de production mondiale de 3,5 à 2,5 millions de véhicules, tout en réduisant le nombre d’usines à 10 contre 17 ce jour, d'ici à l'exercice 2027.

Précisons que Nissan a subi de plein fouet la hausse des droits de douane américains et la baisse des ventes de ses véhicules sur le marché étasunien et chinois. Au total, le constructeur japonais a enregistré une perte de 535 millions de dollars au second trimestre 2025.