Jean Lain Mobilités et Midi Auto accélèrent avec Maxus

Les groupes de distribution Jean Lain Mobilités et Midi Auto procèdent à l’ouverture de concessions supplémentaires avec le panneau Maxus. L’ambition du constructeur est d’atteindre 70 sites d’ici fin 2025.

Maxus annonce l'ouverture de trois nouvelles concessions. ©Patrice Maurein

Maxus France se rapproche petit à petit de son objectif d’avoir 70 concessions d’ici la fin de l’année 2025. Les récentes signatures avec des groupes de distributions majeurs comme Car Avenue, Jeannin, Suma, Sofibrie ou encore LG constituent un signal fort et témoignent de la dynamique qui porte le constructeur chinois de véhicules utilitaires légers.

Un autre indicateur de cette montée en puissance est l’ouverture par Jean Lain Mobilités et Midi Auto, via Autopuzz, de concessions supplémentaires. Les deux groupes sont de toute évidence satisfaits des résultats obtenus par leurs premiers sites.

Jean Lain Mobilités, en plus de ses points de vente de Vénissieux (69) et Grenoble (38), va prochainement implanter Maxus à Annemasse et Sallanches (74). Autopuzz, détenteur du panneau près de Lorient (56), va de son côté ouvrir un second site à Cavaillon (84).

"Nous avons ouvert une concession Maxus en septembre 2024. Nous apprécions la qualité des véhicules, la large gamme ainsi que les ambitions de la marque. Les premières expériences et retours clients confortent notre souhait de développer, conjointement, de nouveaux points de vente Maxus", commente Guillaume Ramirez, directeur d’Autopuzz.

Maxus va ainsi approcher la cinquantaine de sites dans l’Hexagone. "L’expansion de notre réseau à travers des partenaires existants est un signe fort et une marque de confiance pour la marque Maxus, réagit Aurélien Venet, directeur marketing et communication de Maxus Motors France. Cela nous permet d’être toujours plus proches de nos clients et d’avoir des relais de communication experts sur leurs zones de chalandise."