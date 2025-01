Ford revient dans la catégorie reine de l'endurance

Le constructeur américain Ford a annoncé son retour, à partir de 2027, dans la catégorie reine de l'endurance, les hypercars. Avec les 24 Heures du Mans dans le viseur.

Aujourd'hui présent en GT3, Ford revient en 2027 dans la catégorie reine de l'endurance, les hypercars, pour croiser le fer avec Ferrari, Toyota, Porsche, BMW, Peugeot ou Alpine. ©Ford

Le championnat du monde d'endurance (WEC) et les 24 Heures du Mans vivent des années fastes. En effet, la liste des constructeurs engagés n'en finit pas de s'allonger et en compte maintenant un de plus.

Ford sera de retour, à partir de 2027, dans la catégorie reine des hypercars. Le but étant naturellement de viser la victoire au général comme le constructeur américain l'a connue de 1966 à 1969 avec sa GT40 et une lutte de tous les instants avec Ferrari.

Les ambitions de Ford sont claires. "Quand nous participons à une compétition, c'est pour gagner" a lancé Bill Ford, le président du groupe. "Et aucune course n'est plus emblématique dans notre histoire que Le Mans. C'est là que nous avons défié Ferrari et triomphé dans les années 1960. Et c'est là que nous sommes revenus 50 ans plus tard pour, une nouvelle fois, surprendre le monde en battant Ferrari. Je suis ravi que nous retournions au Mans pour concourir dans la catégorie reine. Nous sommes prêts à relever ce défi et, comme on dit chez nous, «Go Like Hell»."

Pierre Fillon, le président de l'ACO, n'a pas manqué de commenter ce retour : "C'est formidable de voir Ford revenir au plus haut niveau des 24 Heures du Mans après près de 60 ans. Cette marque a toujours eu un lien particulier avec cette course emblématique, et l'histoire prouve que Ford ne se contente pas de viser la seconde place. Le retour de sa légendaire rivalité avec Ferrari est une perspective vraiment passionnante."

Ford est présent en WEC, WRC et W2RC

L'américain devrait s'appuyer sur le règlement LMDh, c'est-à-dire que le châssis sera fourni par une société extérieure. Un choix à faire parmi quatre prestataires : Oreca, Ligier, Dallara et Multimatic. Ford n'a pas encore annoncé son choix.

Ford revient donc au plus haut niveau du WEC, mais le constructeur demeure un habitué de l'endurance puisqu'il est présent aujourd'hui dans la catégorie GT3 avec la Mustang, et l'avait été en 2016 avec la Ford GT en GTLM avec la victoire de la catégorie à la clé.

Plus largement, Ford réinvestit le sport automobile. Il est présent en WRC avec la Puma Rallye 1 en soutenant M-Sport, mais aussi au Dakar avec le même partenaire pour faire courir le Raptor T1+ qui était notamment confié aux mains de Carlos Sainz et Mattias Ekström lors de la dernière édition. Avec une troisième place à la clé pour le suédois.