Essai Ford Puma Gen-E : le félin apprivoise l’électrique

Le best-seller français de Ford se dote pour la première fois d’une offre 100 % électrique. Malgré ses 376 km d’autonomie, ce Puma Gen-E bénéficie d’un positionnement très intéressant par rapport à ses concurrents, notamment en termes d’habitabilité et de consommation.

Le Ford Puma Gen-E vient compléter la gamme du petit crossover urbain, aux côtés des motorisations mild hybrid. ©Ford

Ressuscité sous la forme d’un crossover urbain en 2019, le Ford Puma s’est rapidement imposé comme le best-seller de la marque en France. Fraîchement restylé l’an dernier, le modèle voit néanmoins sa cote de popularité nettement baisser. Depuis le début de l’année 2025, le Ford Puma s’est en effet écoulé à 6 613 exemplaires, soit des immatriculations en déclin de 33,2 %.

Une contre-performance qui s’explique notamment par l’arrêt de la commercialisation de la version Flexfuel essence/ E85 en milieu d’année 2024. Pour compenser cette perte, Ford a donc fait le choix d’ajouter une offre 100 % électrique à la gamme de son Puma, jusqu’alors composée de motorisations mild hybrid.

Avec l’arrivée du Puma Gen-E, Ford dispose désormais d’une gamme complète de véhicules électriques. Compte tenu des objectifs globaux de la marque dans l'Hexagone, à savoir vendre entre 20 et 30 % de VE en 2025, la motorisation 100 % électrique du Puma pourrait s’écouler à environ 5 000 unités. Selon Ford, la version Gen-E aurait par ailleurs déjà représenté 30 % du mix des commandes lors des portes ouvertes de juin 2025.

Un espace de rangement digne du segment D

Et cette version 100 % électrique a de quoi séduire. En termes de design, très peu de changements sont à signaler par rapport aux motorisations mild hybrid. Le Puma Gen-E voit tout de même sa face avant évoluer avec une calandre pleine, tandis qu’à l'arrière, le becquet soigne son aérodynamisme. On note également l’apparition d’un toit ouvrant panoramique (en option), de phares full LED et de jantes de 19 pouces en alliage disponibles en option.

À l’intérieur, la console centrale, débarrassée entre autres du levier de vitesses, devient flottante et offre donc plus de rangements. Cette version 100 % électrique bénéficie aussi d’une sellerie spécifique, de nouveaux matériaux plus valorisants, ainsi que d’écrans légèrement plus grands. Le premier, un tableau de bord digital de 12,8 pouces, est réservé à l'instrumentation numérique, alors que le second est un écran central tactile de 12 pouces.

Mais ce Puma électrique se distingue avant tout par sa capacité de rangement digne d’un véhicule du segment D. La taille du coffre est de 378 l, mais on y retrouve aussi un frunk de 43 l à l’avant pour y ranger les câbles, ainsi qu’une gigabox de 145 l logée sous le plancher du coffre, portant le volume total de rangement à 566 l.

À titre de comparaison, le volume de coffre du Ford Puma mild hybrid est de 456 l, un gain de place qui s’explique notamment par la disparition de l'échappement. Ainsi, l’espace de rangement du Puma Gen-E est quasiment identique à celui d’un Ford Capri, mais il est également plus généreux que ceux de la concurrence, avec par exemple 420 l sur la Renault 4 E-Tech ou encore 385 l sur la Volkswagen ID.3.

Consommation de 13,1 kWh/100 km

Produit dans l'usine roumaine de Craiova, le Puma Gen-E embarque un moteur développant 168 ch et un couple de 290 Nm. De quoi passer de 0 à 100 km/h en huit secondes et afficher une vitesse maximale de 160 km/h. Il est associé à une batterie d'une capacité nette de 43,6 kWh (54 kWh bruts), permettant au petit SUV de réaliser jusqu’à 376 km en cycle mixte WLTP. En milieu urbain, son autonomie peut même grimper à 523 km grâce au one pedal, selon le constructeur.

Si l'autonomie n’est pas son point fort, le Puma Gen-E peut néanmoins se vanter d’afficher une belle consommation de 13,1 kWh/100 km, contre 14,7 kWh/100 pour la R4 E-Tech ou 14,9 kWh pour la VW ID.3. Son temps de recharge est également très bon avec 23 minutes pour passer de 10 à 80 % grâce aux 100 kW de puissance acceptés en charge rapide. Il affiche de 1 491 à 1 500 kg, à vide, sur la balance.

Avec trois niveaux de finition : Standard, Premium et Sound Edition, et trois packs d’options, le Puma Gen-E propose une gamme très simplifiée. Le ticket d’entrée est fixé à 33 990 euros et atteint 38 990 euros pour le haut du panier.

Compte tenu des prestations proposées, le félin jouit donc de tarifs très compétitifs, car seule la Renault 4 E-Tech est légèrement moins chère en entrée de gamme (33 490 euros). D’autant que, pour son modèle, Ford offre une garantie constructeur de cinq ans ou 100 000 km, ainsi qu’une garantie batterie de huit ans ou 160 000 km.