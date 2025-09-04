Droits de douane : le Japon et les États-Unis en passe de conclure leur arrangement

Les gouvernements japonais et étasuniens devraient prochainement signer l'accord pour réduire les droits de douane sur les importations de voitures. Le taux devrait ainsi bientôt passer de 27,5 % à 15 % comme annoncé au mois de juillet 2025.

Concession Toyota à Gladstone, aux États-Unis. ©AdobeStock-Hrach

Après l’Union européenne, c’est au tour du Japon de conclure l'accord avec les États-Unis. Selon une source de l’agence de presse Reuters, les deux pays viennent d’entrer dans la "phase finale des négociations" concernant une réduction des droits de douane sur les importations de véhicules aux États-Unis. L'accord, annoncé le 24 juillet 2025, devrait donc entrer en vigueur d'ici à la fin du mois, afin de réduire le taux de 27,5 % à 15 %, selon l’agence de presse. Toutefois, la date précise n’est pas définie puisqu’elle est encore en discussion.

Notons que le négociateur japonais chargé des droits de douane est parti pour Washington le 4 septembre 2025, afin de pousser le président américain Donald Trump à signer un décret annoncé il y a six semaines. "Il est nécessaire que les États-Unis publient un décret présidentiel dès que possible pour modifier les droits de douane réciproques et réduire les surtaxes sur les voitures et les pièces automobiles", a déclaré Ryosei Akazawa, le négociateur japonais, aux journalistes à l'aéroport de Tokyo avant son voyage.

"Nous souhaitons assurer la mise en œuvre de l'accord Japon-États-Unis qui garantira la sécurité et la croissance économiques" pour les deux nations, a-t-il ajouté. Ryosei Akazawa devrait également engager des discussions à propos des déclarations de Donald Trump sur des "investissements" japonais aux États-Unis de 550 milliards de dollars, a indiqué le média public NHK. Le président américain a déclaré que les États-Unis conserveraient 90 % des bénéfices de ces investissements, alors que Tokyo a évoqué essentiellement des prêts et des garanties. (Avec AFP)