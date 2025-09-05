Dix millions de Suzuki Swift vendues dans le monde

Publié le 5 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Lancée en 2004, la Suzuki Swift vient de franchir le cap des dix millions d’exemplaires vendus dans le monde. Devenue le best-seller mondial de la marque, la citadine a connu quatre générations en l’espace de deux décennies. La France reste par ailleurs son premier marché en Europe.

La Suzuki Swift est le best-seller mondial du constructeur japonais. ©Suzuki

Vingt ans et huit mois après son lancement en novembre 2004 au Japon, la Suzuki Swift a passé en juillet 2025 le cap des dix millions d’exemplaires vendus dans le monde. La citadine, qui s’est rapidement imposée comme le best-seller mondial de la marque nippone, a rencontré quatre générations en l’espace de deux décennies. Produite au Japon, en Hongrie, en Inde, en Chine, au Pakistan et au Ghana, elle est vendue dans plus de 170 pays et régions. Sur les dix millions de Swift vendues dans le monde, 60 % se sont ainsi écoulées en Inde, 14 % en Europe, 8 % au Japon et 18 % dans le reste du globe. Essai Suzuki Swift Allgrip : unique en son genre "Grâce aux clients du monde entier qui ont choisi la Swift, nous sommes fiers d'annoncer que ses ventes mondiales cumulées ont atteint dix millions d'unités. Lancée en 2004 comme une citadine conçue pour répondre aux standards internationaux, la Swift est devenue l'un des modèles phares de Suzuki. Elle a également été le premier nouveau modèle à être produit presque simultanément dans quatre pays, marquant une étape majeure de l’expansion mondiale du groupe", a réagi le président de la marque, Toshihiro Suzuki. Dévoilée en première mondiale à Paris en septembre 2004, la Suzuki Swift est depuis vingt ans le modèle de la marque le plus vendu en France, qui est aussi son premier marché en Europe. En avril 2025, le constructeur japonais a par ailleurs célébré dans l’Hexagone la livraison de la 200 000e Swift depuis le lancement du modèle en 2004. La dernière génération en date de la citadine, commercialisée sur le marché français au printemps 2024, s’écoule par ailleurs à pas moins de 1 000 exemplaires tous les mois.

