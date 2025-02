Dacia lancera en 2026 une électrique sur la base de la Twingo à moins de 18 000 euros

La marque à bas coûts, filiale du groupe Renault, va concevoir une microcitadine sur la base d'une Twingo en seulement seize mois. Un record ! Renault pourra amortir son modèle après l'échec des discussions avec Volkswagen.

Une version signée Dacia doit sortir des usines en 2026. ©Renault

Dacia va se développer dans les voitures électriques. C'était une information connue avec la promesse de la prochaine Sandero qui disposera d'une version 100 % électrique. Mais Luca de Meo, patron de Renault Group, vient d'annoncer que la filiale roumaine lancera également une citadine construite sur la même base que la Twingo. Cette nouveauté sera disponible à moins de 18 000 euros et sera commercialisée au deuxième semestre 2026. Le groupe automobile annonce un délai de développement de seize mois... Soit beaucoup moins que les 20 mois annoncés pour la Twingo qui constituaient déjà un défi en comparaison des délais classiques de 40 mois.

Moins cher qu'une Twingo

Dacia se positionnerait donc un cran en dessous de la Twingo signée Renault qui promet, elle, un prix d'appel sous les 20 000 euros. Pour réduire les coûts, Luca de Meo a développé une coentreprise en Chine pour s'inspirer des méthodes locales de conception, réputées pour réduire drastiquement les délais de conception. Mais le patron de Renault a également insisté sur la plateforme très compétitive sur laquelle est construite la Twingo. La CMF-B-EV est récente, ce qui la rend plus évolutive que celle qui a servi à concevoir les Megane et Scenic et qui compte sept années au compteur.

En outre, cette plateforme a été "simplifiée et raccourcie", d'après Luca de Meo. "La Twingo va bénéficier d'un nouveau moteur électrique, d'une nouvelle électronique de puissance, d'une nouvelle technologie de batteries avec 30 % de pièces en moins", a-t-il également rappelé lors d'un point presse.

Renault a tourné la page des discussions ratées avec Volkswagen

Renault a longtemps cherché à amortir les coûts de production de la Twingo qui sera produite en Slovénie. En 2024, le groupe avait ouvert des discussions avec Volkswagen pour ajouter une variante sur les lignes slovènes. Mais les tractations ont coupé court. "Ce que nous n'avons pas réussi à faire avec Volkswagen, nous le faisons en interne", a lancé Luca de Meo en marge de la présentation des résultats financiers 2024.

Pour l'heure, Dacia confirme seulement que sa future microcitadine sera construite en Europe, sans référence à l'usine slovène où est actuellement projetée la future Twingo. Pour la marque roumaine, la perspective d'un modèle électrique à moins de 18 000 euros est une opportunité de revenir dans le match, après le recalage de la Spring des dispositifs d'aide à l'achat en raison de sa provenance chinoise.