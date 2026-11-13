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Constructeurs

Après BYD, le PSG associe son image à la marque Bentley

Publié le 13 novembre 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Le club de la capitale annonce la signature d'un accord avec le constructeur automobile britannique Bentley Motors, qui devient partenaire officiel de son équipe masculine jusqu'en 2028. Après le chinois plus "grand public" BYD, le Paris Saint-Germain opte pour une vitrine de luxe.
Bentley est le nouveau partenaire officiel de l'équipe professionnelle masculine du PSG, dans la catégorie des véhicules de luxe, jusqu’en 2028. ©Bentley

Le Paris Saint-Germain ajoute une nouvelle marque automobile à son portefeuille de partenaires. Le club parisien, champion d’Europe en titre, a officialisé, le 12 novembre 2026, la signature d'un accord avec Bentley Motors pour les deux prochaines saisons. Le constructeur britannique devient ainsi partenaire officiel de l'équipe professionnelle masculine, dans la catégorie des véhicules de luxe, jusqu’en 2028.

 

Bentley réduit ses effectifs face à la baisse de la demande et aux tensions commerciales

 

Pour accompagner cette annonce, le PSG a dévoilé une vidéo mettant en scène Mamadou Sakho, ancien défenseur et capitaine du club, au volant d'un Bentley Bentayga. Le film, tourné entre Londres et Paris, met en avant le rapprochement entre les deux univers et leurs identités respectives.

 

"Paris simpose depuis longtemps comme une capitale mondiale du luxe, de la culture et de la créativité, dont le rayonnement s’étend de lart à la mode, en passant par le design et lhôtellerie. Bentley partage ce même attachement au savoir-faire, à la performance et à la création dexpériences dexception", a déclaré Christophe Georges, directeur des ventes et du marketing chez Bentley.

 

Bentley et BYD, deux partenaires aux positionnements distincts

 

Les modalités financières de l'accord entre le PSG et Bentley n'ont pas été communiquées. Les deux partenaires prévoient de développer des initiatives communes tout au long de la saison, notamment lors des soirs de match. Le programme doit comprendre des opérations créatives, des contenus et des expériences destinés aux communautés des deux marques.

 

Cette signature intervient d'ailleurs quelques mois seulement après l'arrivée d'un autre constructeur dans l'écosystème commercial du PSG. En juillet 2026, le club avait en effet annoncé un partenariat mondial de trois ans avec BYD. Le groupe chinois est ainsi devenu le partenaire automobile officiel du Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029.

 

BYD devient sponsor du PSG

 

Les deux accords répondent toutefois à des positionnements différents. Bentley s'associe spécifiquement à l'équipe professionnelle masculine dans l'univers de l'automobile de luxe. De son côté, BYD intervient à l'échelle de l'ensemble du club, avec des campagnes internationales, des contenus mettant en scène les équipes masculine et féminine et des activations destinées aux supporters. Le constructeur met également à disposition des véhicules de ses marques BYD et Denza pour accompagner les activités quotidiennes du club. Une première concrétisation a eu lieu en septembre, avec la remise de véhicules à l'ensemble des joueuses de l'équipe féminine.

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