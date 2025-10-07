Menu
Olivier du Chalard nous a quittés

Publié le 7 octobre 2025

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Ancien collaborateur de la régie publicitaire du Journal de l'Automobile et du Journal des Flottes, Olivier du Chalard s'en est allé le 5 octobre 2025 à l'âge de 57 ans.
Olivier du Chalard
©Le Journal de l'Automobile

Le Journal de l'Automobile a appris le décès d'Olivier du Chalard, 57 ans, survenu le 5 octobre 2025, des suites de problèmes de santé.

 

Ancien membre de l'équipe commerciale du Groupe Journal de l'Automobile, Olivier du Chalard avait tout particulièrement participé au rayonnement du Journal des Flottes, entre 2016 et 2018.

 

Homme de média, Olivier du Chalard a effectué l'essentiel de ses trente années de carrière au sein de régies publicitaires. Il maîtrisait aussi bien le discours de la presse professionnelle que grand public.

 

Une cérémonie d'hommage se tiendra le vendredi 10 octobre, à l'église de Ville d'Avray (92), à 14h30.

 

L'ensemble des collaborateurs de Syner'J Media présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Olivier du Chalard.

