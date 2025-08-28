Découvrez le programme de Fleet & Mobility Day 2025 !

Le mardi 16 septembre 2025, Le Journal des Flottes et les rédactions du Journal de l'Automobile vous donnent rendez-vous pour la troisième édition du salon Fleet & Mobility Day, à l’hippodrome de ParisLongchamp. L'événement sera rythmé par de nombreux ateliers et conférences animés par de prestigieux intervenants. Ne manquez pas non plus les essais des tout derniers véhicules !

L'édition 2025 du Fleet & Mobility Day se tiendra le 16 septembre prochain à l’hippodrome de ParisLongchamp. ©Le Journal des Flottes

Le 16 septembre se tiendra le salon Fleet & Mobility Day 2025. Après deux premières éditions réussies, qui ont chacune rassemblé plus de 1 300 personnes au Hangar Y, à Meudon (92), l’événement changera d'écrin et accueillera exposants et visiteurs à l’Hippodrome ParisLongchamp (XVIe arrondissement).

De 9h à 18h, les visiteurs pourront suivre un programme riche consacré aux flottes automobiles. Gestionnaires et responsables de parc du privé et du public sont évidemment les bienvenus, au même titre que les départements RSE, finances, RH et achats, concernés par le sujet dans le cadre de leurs fonctions.

Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le programme complet de Fleet & Mobility Day 2025 sur le site de l’événement. Par la même occasion, nous vous invitons à vous inscrire aux différentes sessions pour préparer au mieux votre venue.

Des conférences plénières…

Pour lancer cette journée consacrée aux flottes, quoi de mieux que de prendre de la hauteur sur le sujet qui agite tout le secteur actuellement : la transition énergétique. La keynote d’ouverture aura ainsi pour thème "Les flottes d'entreprises à l'avant-garde de la transition énergétique" et sera animée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, accompagnée de Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l’Automobile. Rendez-vous dans la salle de conférence dès 9h15.

S’ensuivra une deuxième conférence plénière, de 9h50 à 10h50, avec pour thématique "Gestion de flotte : quelle stratégie à adopter face aux récentes évolutions fiscales et réglementaires ?". De nombreux intervenants prendront part au débat dont Guillaume Bray, directeur de projet mobilité interne et flotte chez Enedis, Emmanuel Guérin, responsable achat chez inherent, Sophie Martin, directrice achats, immobilier, mobilités & RSE chez Bureau Veritas France, et Pascal Rascalon, chef de service déplacements et parc automobile pour la Région Grand Est.

De 14h30 à 15h30, quatre acteurs du secteur des flottes prendront la parole pour partager leur expérience de gestionnaire en 2025. Il s'agit de Philippe Ambon, directeur du développement chez holson, Nadjia Dahamni, responsable des ressources internes chez Altarea, Hervé Detraz, fleet manager France chez Schneider Electric, et de David Raffin, directeur général d’Actua Formation.

… et des sessions de workshops

La première session de workshops, de 11h à 11h30, s’articulera autour de deux ateliers. Le premier sera animé par Emmanuel Chaize, directeur grands comptes internationaux chez Arval France, et aura pour thématique "Quels véhicules électriques pour ma flotte ?". Le second, proposé par Anne-Sophie Dallies Labourdette, cheffe des ventes chez Plenitude On The Road, vous guidera avec des conseils très précis pour "Électrifier sa flotte pour les nuls".

Les amateurs de workshops se retrouveront pour une deuxième session de 11h45 à 12h15. Au menu, un atelier dirigé par Timothée Quellard, cofondateur et directeur général d’Ekodev, qui traitera de tous les aspects réglementaires : "Avantages en nature, fiscalité, crédit mobilité, forfait mobilités durables : et si la complexité devenait une opportunité".

Puis, de 12h30 à 13h, un premier atelier consacré à l’électrification dans les flottes de véhicules utilitaires sera présenté par Jean-Baptiste Kapela, journaliste au Journal des Flottes, Thomas Dagommer, directeur marketing véhicules utilitaires chez Stellantis, et Vincent Schachter, cofondateur et président de Pelikan Mobility. En parallèle, AAA Data animera un second workshop sur les PHEV.

La journée se terminera par une quatrième session de workshops. Stéphane Montagnon, directeur du pôle conseil chez holson, ainsi que Thomas Le Boucher et Grégoire Person, avocats associés et cofondateurs de Cyplom, tenteront de répondre à l'épineuse question : "Récupération de TVA sur les VP, miracle ou mirage ?". De son côté, SmartData for Lead évoquera des situations concrètes à travers sa thématique : "Et si on parlait enfin du besoin des entreprises en fonction des usages ?".

Les Fleet & Mobility Awards

Le Fleet & Mobility Day 2025 sera également l’opportunité de récompenser les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués.

Quatre prix seront décernés : la personnalité de l'année, la voiture particulière de l'année, le véhicule utilitaire de l'année et le gestionnaire de flotte de l'année.

De nombreux véhicules à l’essai

Cette troisième édition du Fleet & Mobility Day accueillera plus d’une centaine d’exposants et de partenaires institutionnels. Constructeurs, loueurs, prestataires de services et distributeurs, seront au rendez-vous.

Vous pourrez également retrouver un total de 35 véhicules exposés. Les marques Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, BYD, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Lancia, Leapmotor, Ligier, Mercedes-Benz, Mini, Mobilize, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Smart, Tesla et Volkswagen seront ainsi représentées.

Il sera aussi possible d'essayer 25 véhicules hybrides, 100 % électriques et même à hydrogène. Dans la liste figurent : l’Alfa Romeo Junior, l’Alpine A290, l’Audi Q4 e-tron, le Citroën C5 Aircross, la Cupra Born, le DS N° 8, la Fiat Grande Panda, le Ford Capri, la Toyota Mirai, le Jeep Avenger 4xe, la Lancia Yspillon HF, la Leapmotor T03, l’Opel Grandland, le Peugeot e-3008 Long Range, le Skoda Elroq, le Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, le Volkswagen ID.4, les Smart #3 et #5, les BYD Dolphin Surf, Seal et Seal U DM-i ainsi que les Mercedes CLA, EQA et EQB.

Vous pouvez accéder au formulaire d'inscription aux essais véhicules de Fleet & Mobility Day sur le site de l’événement.

Toute l’équipe du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile du groupe Syner'J Media est impatiente de vous accueillir à cette nouvelle édition du Fleet & Mobility Day qui promet d'être .