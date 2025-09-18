Record d’affluence pour la troisième édition du salon Fleet & Mobility Day

Publié le 18 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

L’édition 2025 du salon Fleet & Mobility Day s’est tenue le 16 septembre à l’hippodrome de ParisLongchamp. L'événement, organisé par les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile, a réuni plus de 1 400 visiteurs et une centaine d’exposants et partenaires. Un record !

La troisième édition du salon Fleet & Mobilty Day a réuni plus de 1 400 visiteurs à l’hippodrome de ParisLongchamp. ©Clément Choulot

Clap de fin pour le salon Fleet & Mobility Day 2025. Après deux premières éditions très réussies, l’événement, organisé par les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile, a une nouvelle fois attiré de nombreux acteurs de l’écosystème des flottes. À tel point que cette troisième édition a battu le record d’affluence, en réunissant plus de 1 400 visiteurs à l’hippodrome de ParisLongchamp (XVIe arrondissement). Découvrez le programme de Fleet & Mobility Day 2025 ! Plus d’une centaine d’exposants et de partenaires institutionnels étaient au rendez-vous, parmi lesquels figuraient notamment des constructeurs, des loueurs, des prestataires de services ou encore des distributeurs. En parallèle, pas moins de 35 véhicules étaient exposés, tandis que 27 étaient disponibles à l’essai. Plus de 200 tests drive ont par ailleurs eu lieu tout au long de la journée, encadrés par le spécialiste de la formation et de la sécurité routière, Actua Formation. Là aussi, un record battu. Conférences, ateliers, remise de prix… Les visiteurs ont d’abord pu assister à une keynote d’ouverture animée par Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l’Automobile, qui donnait la réplique à Luc Chatel, président de la Plateforme automobile. Deux conférences plénières étaient également au programme, chapeautées par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes. Sept ateliers thématiques ont aussi rythmé la journée, proposés par la rédaction du Journal des Flottes et des partenaires de l'événement. Au total, une vingtaine de personnes a échangé lors des conférences et des ateliers sur les grands sujets du moment, liés pour la plupart à l’électrification des flottes. Qui sont les lauréats des Fleet & Mobility Awards 2025 ? Enfin, lors de la traditionnelle cérémonie des Fleet & Mobility Awards, les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile ont décidé de mettre à l’honneur, à travers quatre distinctions, les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués cette année. Quatre prix ont ainsi été décernés : la personnalité, la voiture particulière, le véhicule utilitaire et le gestionnaire de flotte de l'année.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.