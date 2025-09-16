Qui sont les lauréats des Fleet & Mobility Awards 2025 ?

Publié le 16 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

À l’occasion de la troisième édition du salon Fleet & Mobility Day, les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l'Automobile ont récompensé, à travers quatre prix, les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués. Découvrez les vainqueurs des Fleet & Mobility Awards 2025.

La cérémonie des Fleet & Mobility Awards a récompensé les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués cette année. ©JDF

La troisième édition de Fleet & Mobility Day s’est tenue le 16 septembre 2025, à l’Hippodrome ParisLongchamp (XVIe arrondissement). L’occasion pour les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile de mettre à l’honneur, à travers quatre distinctions, les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont démarqués. Les Fleet & Mobility Awards ont été remis lors d'une cérémonie animée par Damien Chalon, rédacteur en chef du Journal des Flottes. La voiture particulière de l’année 2025 Le Fleet & Mobility Award de la voiture particulière de l’année 2025 a été décerné au Skoda Elroq. Un prix remis à Rodolphe Chevalier, directeur marketing de Skoda France, par Robin Schmidt, journaliste au Journal des Flottes. Le véhicule utilitaire de l’année 2025 Le Fleet & Mobility Award du véhicule utilitaire de l’année 2025 revient au Renault Master. Bertrand Chassat, responsable de gamme VU Renault France, s’est vu remettre le trophée des mains de Jean-Baptiste Kapela, journaliste au Journal des Flottes et au Journal de l’Automobile. Le gestionnaire de flotte de l’année 2025 Le Fleet & Mobility Award du Fleet Manager de l’année a été attribué à Cécile Bosquet, directrice flotte auto du groupe Apave. Un prix remis par Laurent Courtois, directeur général de l’Agora Flotte Auto et Mobilités. La personnalité flotte de l’année 2025 Pour cette troisième édition, les lecteurs du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile ont pu choisir la personnalité flotte de l’année 2025, parmi trois grands noms du secteur. Et les votes ont attribué la victoire à Sarah Roussel, directrice générale d’Arval France et présidente de SesamLLD. Catherine Leroy, directrice des rédactions du Journal de l’Automobile, lui a remis son trophée lors de la cérémonie.

