ZFE : statu quo pour la Métropole du Grand Paris en 2026

Publié le 22 décembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Votée en mai 2025 à l'Assemblée nationale, la suppression des ZFE n'est pas encore une réalité car le texte n'a pas fini son parcours législatif. Dans ce contexte, la Métropole du Grand Paris temporise et prolonge ses dérogations pour l'année 2026.

En 2026, la Métropole du Grand Paris prolonge les règles de l'année 2025 concernant ses ZFE. ©AdobeStock-S. Leitenberger

En attendant la fin officielle des ZFE (zones à faibles émissions), car le projet de loi les supprimant n'a pas encore fini son parcours législatif, la Métropole du Grand Paris (MGP) vient de prolonger d'un an son dispositif de dérogation ainsi que la dispense de contrôle. L'Assemblée nationale enterre les ZFE Depuis début 2025, la MGP exclut en théorie de son périmètre – 77 communes sur les 131 de la métropole – les automobilistes détenteurs d'un véhicule Crit'Air 3 (certificat de qualité de l'air), c'est-à-dire les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et les voitures à essence d'avant 2006. Mais comme c'est le cas depuis janvier 2025, les automobilistes concernés pourront bénéficier jusqu'à fin 2026 d'un "pass 24 heures" pendant 24 jours pour circuler librement dans la ZFE, en plus des week-ends, soit 139 jours par an au total. La "période pédagogique" d'une année, durant laquelle aucune sanction n'est appliquée, est également prolongée jusqu'à décembre 2026, précise la MGP dans un communiqué. ZFE : la Métropole du Grand Paris assouplit les règles pour les Crit’Air 3 Depuis janvier 2025, près de 38 000 pass ont été attribués et 3 900 dérogations accordées, principalement pour des accès aux soins médicaux, à des formations, ou le travail en horaires décalés, a-t-on précisé. Le Grand Paris poursuit en outre son soutien aux automobilistes afin de remplacer les véhicules anciens par des modèles moins polluants, alors que le gouvernement a supprimé les aides à la reconversion. Les ZFE, initiées en 2019 pour limiter la pollution de l'air et ses effets sur la santé, restent en vigueur dans plusieurs agglomérations en France malgré le vote de leur suppression en mai 2025 par l'Assemblée nationale. (avec AFP)

