Voitures électriques d'occasion : Indicata publie son livre de recommandations

À quelques jours des États-Majors du VO où les prises de parole seront nombreuses sur le sujet, Indicata a mis en ligne son livre blanc consacré aux voitures électriques d'occasion. Le document dresse un état des lieux en France.

Dans son dernier livre blanc, Indicata fait un focus sur le marché des électriques d'occasion. @Skoda

Quelles perspectives pour les valeurs résiduelles des voitures électriques d'occasion ? Telle est la question centrale posée par Indicata dans le livre blanc publié le 5 mai 2025. La société d'analyse de marché propose aux professionnels de l'automobile de découvrir les projections à court et moyen termes de Yoan Taitz, responsable des valeurs futures au sein de la filiale d'Autorola Group.

Dans cette étude de près d'une trentaine de pages, Indicata partage des éléments clés sur l'état des stocks de voitures d'occasion, notamment électriques. Un rapport qui met en lumière les déséquilibres avec lesquels les revendeurs doivent composer. À titre d'illustration, en mars 2025, les points de vente disposaient d'environ 29 000 VE sur leurs parcs, soit 3,2 fois les besoins mensuels. En comparaison, pour les autres énergies, la réserve était de 1,5 à 1,9 fois le volume de transactions.

Dans ce livre blanc, Indicata élargit la lecture de la situation en incluant les informations provenant des pays voisins majeurs. Une comparaison européenne de l'attractivité des voitures électriques d'occasion. On y apprend que la France et l'Espagne présentent les plus faibles niveaux.

Sur la base de l'analyse, plusieurs recommandations sont faites aux constructeurs, mais surtout aux distributeurs. L'ajustement des politiques commerciales, tout comme la mise en place d'une veille technologique, comptent parmi les mesures à mettre en place. D'autant que les grandes annonces faites par les constructeurs asiatiques au sujet des batteries, si elles se concrétisent, pourraient impacter à la baisse la valeur résiduelle des véhicules actuellement en circulation.