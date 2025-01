Une autre étude confirme l’incertitude des Français face à l’électrique

Le club automobile Roole vient de publier les résultats de son sondage réalisé avec l'institut Ifop. 94 % des automobilistes interrogés déclarent posséder une voiture thermique et ne comptent pas passer à l’électrique.

94 % des Français interrogés possèdent au moins une voiture thermique dans leur foyer et ne comptent pas en changer. ©AdobeStock-Viktoriia

Il ne reste plus que dix ans avant l’interdiction à la vente des véhicules thermiques neufs et les Français ne semblent pas prêts à transitionner vers l’électrique. Un sondage du club automobile Roole réalisé en collaboration avec l’institut de sondage Ifop confirme les réticences des automobilistes envers les véhicules à batterie. D'après ses résultats, 94 % des personnes interrogées possèdent au moins une voiture thermique dans leur foyer et ne comptent pas en changer.

Rappelons que, selon un sondage présenté par la PFA le 16 janvier 2025, près de 70 % des Français interrogés estimaient que l'arrêt des ventes de véhicules thermiques neufs n’était pas une bonne chose pour le consommateur ou pour l’industrie automobile française.

"Globalement, l'image de la voiture électrique reste négative. Toutefois, il est intéressant de noter le décalage entre l’expérience vécue par les propriétaires de ces véhicules et l’image perçue. 80 % des Français pensent que le coût est prohibitif, que c’est compliqué, qu’il n’y a pas vraiment d’économies réalisées sur les énergies utilisées… Alors que ceux qui sont passés à l’électrique ont un regard tout autre", indique Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d’entreprise de l’Ifop.

Des intentions d’achat en baisse chaque année

Dans un contexte de diminution des aides à l’achat de véhicules électrifiés, à l’image de la baisse du bonus écologique et de la suppression de la prime à la conversion, les intentions d’achat d’un modèle à batterie ont diminué de dix points par rapport à un précédent sondage de 2022. Elles ne concernent actuellement plus que 22 % du panel.

Ces aides inciteraient pourtant les Français à franchir le pas de l’électrique, puisque 50 % des automobilistes ont des attentes en matière d’aide publique. Une part qui s’élève à 60 % dans les milieux ruraux.

Au-delà des aides, le sondage met en exergue une certaine méconnaissance en matière de véhicules électriques, puisque 43 % des questionnés déclarent ne pas se sentir suffisamment informés sur le sujet. "Cette observation est renforcée par les nombreuses idées reçues sur les véhicules électriques", précise le communiqué de Roole, démontrant l’importance de la sensibilisation du grand public.

Dix ans avant l’interdiction de la vente de véhicules thermiques

Pour 47 % des Français interrogés, le prix du véhicule électrique est le frein principal à l’achat d’une telle motorisation. Viennent ensuite des doutes concernant le réel gain écologique d’une voiture électrique par rapport à un véhicule thermique pour 27 % des répondants. Les autres obstacles sont l’absence de recul technologique (15 %), le manque de bornes de recharge à domicile (15 %) et publiques (14 %). Les coûts de fonctionnement et de réparation jugés trop élevés pour 12 % du panel.

D’autre part, pour 61 % des personnes interrogées, les véhicules électriques ont une mauvaise image, contre 15 % pour les véhicules thermiques. Parmi les principaux préjugés, la durée de vie semble avoir la dent dure, puisque 85 % jugent leur longévité trop limitée. Et 80 % pensent que les voitures à batterie sont réservées aux trajets courts.

Pour passer à l’électrique, 50 % des automobilistes interrogés réclament avant tout des aides financières renforcées à l’image du bonus écologique ou du leasing social. 38 % souhaitent voir une diminution du temps de recharge et 34 % comptent sur une meilleure disponibilité et fiabilité des infrastructures de recharge.