Roole s’associe à Dacia pour sa première participation au Rallye Dakar

Le premier club automobile de France accompagne les Dacia Sandriders dans le cadre de leur participation à la 47e édition du Rallye Dakar et du Championnat du monde de rallye-raid 2025. Roole est un partenaire de longue date du groupe Renault dans le sport automobile.

Roole devient partenaire des Dacia Sandriders. ©Roole

Roole étoffe ses collaborations dans le sport automobile. En effet, le premier club automobile de France s’associe avec l'écurie Dacia Sandriders dans le cadre de la 47e édition du Rallye Dakar et du Championnat du monde de rallye-raid 2025. Une association naturelle pour Roole qui noue des liens étroits avec les réseaux Renault et Dacia depuis près de 40 ans.

"Nous sommes fiers de signer cette année avec Dacia, puisqu’il s’agit de sa première édition au Rallye Dakar. Pour nous, il est aussi question de passion et d’image. Le sport automobile intéresse nos équipes et les concessionnaires et il ne faut pas oublier que ce sont nos distributeurs", explique Jonathan Tuchbant, directeur général de Roole. Cette collaboration avec les Dacia Sandriders va aussi permettre à Roole de proposer aux concessionnaires et à ses collaborateurs d’assister aux courses.

Le groupe Renault, partenaire de longue date du sport automobile

"Nous connaissons la partie racing du groupe Renault historiquement via l’endurance. C’est une relation ancienne et ce n’est pas nouveau", assure le directeur général de Roole. L’entreprise spécialisée dans l’assurance complémentaire automobile, anciennement Identicar, n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine du sport automobile. L’entreprise a déjà accompagné des écuries et des pilotes dans de nombreuses compétitions, que ce soit du WRC, du GT, du rallycross ou encore de l'endurance. Notons que pour cette dernière discipline, la collaboration avec Alpine s’est arrêtée en janvier 2025.

Mais Roole ne laisse pas pour autant la marque sportive du groupe Renault de côté, puisque l’entreprise est toujours partenaire de l’Alpine Elf Europa Cup. Il s’agit là d’un championnat 100 % Alpine, sur différents circuits en Europe et en France, avec des écuries indépendantes qui opèrent avec une même voiture : une Alpine A110 préparée pour la course : "C’est par le réseau Renault que tout a commencé chez Identicar en 1982 et nous avons toujours eu tendance à nous rapprocher de cette marque pour du sport automobile", tient à souligner Jonathan Tuchbant.