Les lauréats du Grand Prix ACF Autotech 2025

Tetmet, Abiliz et H2Gremm remportent le concours international des start-up pour leurs innovations dans l’automobile. Un résultat annoncé lors de la soirée de la finale du Grand Prix ACF Autotech, qui s’est déroulée le 2 avril 2025 à l’Automobile Club de France (Paris).

Tetmet, Abiliz et H2Gremm ont séduit le jury du Grand Prix ACF Autotech 2025. ©Antoine Sorel

Tetmet, Abiliz et H2Gremm sont les grands gagnants de la 8e édition du Grand Prix ACF Autotech 2025. C’est lors de la soirée de la finale, se tenant le 2 avril 2025 à l’Automobile Club de France (Paris) et animée par Simon Degiovanni, directeur de CGI Business Consulting, que les trois start-up ont été récompensées par les membres du jury. Le tout, sous l’œil attentif des plus de 250 invités du secteur automobile, des nouvelles technologies, de l'univers digital, du monde économique et des médias spécialisés dans les sujets de mobilité.

Le Grand prix ACF a été remporté par Temet (France, Paris), dont les produits englobent l’ingénierie et la fabrication avec des plugins de CAO et des machines basées sur la robotique standard de l’industrie.

Le prix Pionnier a été décerné à Abiliz (France, Paris), qui propose la première solution en France de leasing de voitures adaptées, facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap, grâce à une offre sur mesure. Pour la petite histoire, la start-up est dirigée par Charlotte de Vilmorin, déjà gagnante du prix Pionnier ACF 2018 avec sa première entreprise, Wheeliz.

La mention GPACF, soit un prix environnemental, a été attribuée à H2Gremm (France, Edern), pour ses solutions hydrogène, notamment via sa station de ravitaillement en hydrogène pour la mobilité légère.

Un concours unique dans l’automobile

Fondé et coordonné par Richard de Cabrol, sous l’égide de Yann de Pontbriand, président de l’Automobile Club de France, et Thierry Peugeot, président du Club Auto & Mobilité de l'ESSEC, ce concours international d'innovation, gratuit et impartial, offre aux lauréats un tremplin sans équivalent.

À l’occasion de cette édition 2025, 74 start-up créatives et innovantes, installées dans 23 pays, étaient candidates. Une réussite, selon Richard de Cabrol, directeur général du concours : "Ce huitième Grand Prix ACF Autotech est, à nouveau, une grande édition. Il s’est déroulé dans une salle comble, devant un parterre de personnalités de premier plan des univers de l’automobile, de l’industrie et de la finance. Les partenariats qui vont, cette année encore, être engagés entre nos lauréats et les entreprises présentes sont essentiels".

En guise de récompense, les start-up lauréates se verront attribuer un titre référent et reconnu qui leur permettra d’accélérer leur déploiement. De plus, elles bénéficieront d’un accompagnement financier et juridique personnalisé, d’un coaching, d’une mise en réseau avec les décideurs et investisseurs clés, ainsi que d’une aide administrative à l’implémentation dans un pays étranger.