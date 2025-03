Les centres de lavage s'engagent à économiser l'eau

Publiée à la demande de l’Alliance pour le lavage automobile responsable (Alar), la récente étude de l'Institut national de l’économie circulaire a mis en lumière le rôle des stations de lavage dans leur maîtrise de la gestion de l’eau. Une prise de conscience collective ne pouvant qu’avoir des conséquences positives pour l’avenir de la profession.

À l’instar de ce centre Éléphant Bleu d’Idron (Pyrénées-Atlantiques), les centres de lavage professionnels sont en mesure d’effectuer une gestion contrôlée des consommations d’eau. ©Le Journal de l'Automobile

À la demande de l’Alliance pour le lavage automobile responsable (Alar), dont Éléphant Bleu est membre fondateur, l’Institut national de l’économie circulaire (Inec) a récemment publié une étude d’impact intitulée "L’avenir du lavage automobile sous contrainte de ressource en eau". Si cette étude soutient les actions de la profession pour une économie plus durable, elle vise également à engager la réflexion sur la nécessité d’avoir une politique globale de préservation de l’eau et qui intègre tous les effets de bords que pose la fermeture des stations de lavage.

On le sait, les arrêtés pour l'eau intègrent quasi systématiquement la fermeture des stations de lavage professionnelles. Toutefois, aucune mesure d’impact organisée ne permet de vérifier l’efficacité réelle, au-delà des bénéfices supposés de cette mesure. Il est certain que la profession a bien intégré le fait que la tension sur l’eau va être de plus en plus forte au fil des ans. En ce sens, les politiques publiques doivent être à la hauteur des crises à venir, ce qui implique une capacité à mesurer l’impact réel des solutions déployées.

En finir avec la gestion de l’urgence et ses conséquences

Pour cela, les pouvoirs publics doivent intégrer de manière plus importante la question du lavage à domicile pour que les décisions prises durant les périodes de sécheresse puissent avoir un impact véritable. Puisqu’il suffit que 6 % des habitants d’un territoire lavent leur voiture à domicile pour annihiler les économies permises par la fermeture des stations de lavage, il est nécessaire de travailler sur toutes les dimensions de la crise.

Ainsi, pour en finir avec la gestion de l’urgence et ses conséquences non mesurées sur la ressource, il faut penser à long terme. Selon l’Inec, il existe des solutions qui permettent de limiter l’impact du lavage automobile dans toutes ses dimensions sur la ressource. Ainsi, si environ 24 % des stations françaises sont équipées d’un portique de lavage avec un système de recyclage au potentiel de 70 % d’ici 2030, la démarche permettrait de respecter la diminution de 10 % des prélèvements en eau du secteur prévue par le Plan eau.

Pas gagné, quand on sait qu’aujourd’hui, les stations équipées ne représentent que 7 à 8 % des 11 000 stations de lavage recensées sur le territoire. Toutefois, pour rappel, leur consommation s’élève à 20 millions de m3 par an, soit seulement 0,2 % de la quantité d’eau utilisée en France.

Reste que, selon l’Inec, la transformation du secteur vers une plus grande sobriété d’usage ne pourra se faire qu’en visant les pratiques les plus vertueuses et économes en ressource, grâce à une modélisation précise de ce qui est efficace. Nous ne manquerons pas de revenir prochainement sur les points essentiels de cette étude, téléchargeable à partir de ce lien : lavenir-de-la-filiere-de-lavage-automobile-sous-contrainte-de-ressource-en-eau.