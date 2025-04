Leads VN : l'Europe ne retrouve pas le chemin de la croissance

Après un mois de février 2025 en berne, le mois de mars a dégringolé. Selon Autobiz, le nombre de contacts générés pour des véhicules neufs a été 7 % inférieur à l'an passé en Europe. La France s'en tire bien, mais l'Allemagne est dans le dur.

Avec 795 000 contacts digitaux au compteur, l'Europe a perdu 7 % en un an. ©Le Journal de l'Automobile

Les clients européens ne reprennent pas la route des concessions automobiles. L'étude mensuelle d'Autobiz parvient à la conclusion que le nombre de leads VN issus du canal digital a chuté de 7 % en mars 2025, à quelque 795 000 contacts. Dit autrement, les distributeurs présents sur les cinq grands marchés ont eu 55 000 opportunités en moins le mois dernier par rapport à l'an passé.

L'Allemagne (-10 %) et l'Espagne (-7 %) sont clairement les pays les plus en difficulté sur cet indicateur. Ils ont été 62 000 prospects environ de l'autre côté des Pyrénées, en mars 2025, soit un total inférieur à celui du mois de février, ce qui paraît invraisemblable en termes de saisonnalité.

La France à -1 %

Autobiz a fait une observation similaire en Italie. Avec 85 500 leads VN en mars, soit une contraction de 5 %, le pays a fait moins bien qu'en février (77 500 contacts). La situation n'est pas aussi alarmante en France, où 129 000 prospects se sont manifestés. En comparaison avec les 130 000 leads VN de l'an passé, la baisse se limite à 1 %.

À travers l'Europe, Skoda, Dacia puis Mercedes-Benz sont les marques les plus sollicitées par les potentiels acheteurs de véhicules neufs. Fiat en France, Ford en Italie et Kia en Espagne sont localement les gammes les plus envisagées par les consommateurs.