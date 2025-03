Le coût des réparations automobiles a explosé en 2024

CarGarantie dresse son bilan annuel de l'évolution du marché européen de l’entretien automobile. Pour la première fois, le coût moyen des réparations dans les réseaux de constructeurs franchit la barre des 700 euros. Une hausse qui semble encore loin de s’essouffler.

La facture moyenne des ateliers européens des réseaux de constructeurs a augmenté de plus de 100 euros en deux ans. ©DR

Entre 2023 et 2024, la facture moyenne des garages a bondi de 657 à 718 euros, soit une augmentation de plus de 100 euros en deux ans, selon les données de CarGarantie. L’assureur garantisseur opère ces observations sur un échantillon de 752 000 voitures d’occasion (VO) et 219 000 véhicules neufs (VN). Tous sont pris en charge par des contrats de garantie au sein des réseaux de réparation des constructeurs.

Inflation des coûts de réparation mécanique

Déjà en 2022, le cap des 600 euros avait été franchi, avec une hausse de 100 euros par rapport à 2017. Cette tendance haussière se confirme, au regard de son étude 2024. "L’augmentation du coût moyen des réparations n’est pas une surprise, explique Gil Warembourg, directeur de CarGarantie France. L’an dernier, nous avions observé une hausse d’environ 40 euros, mais en 2024, la progression est encore plus marquée, dépassant 60 euros. Pour l’instant, rien n’indique que nous ayons atteint un plafond". Il souligne également que "les tensions sur le commerce international et les crises multiples laissent présager de nouvelles augmentations à venir".

Le moteur reste le poste de dépense numéro un

Les VN affichent une hiérarchie légèrement différente : le moteur reste en tête (18,4 %), mais le système électrique passe en deuxième position (17,8 %), devant la carburation (17,1 %). Fait notable, la part du système électrique progresse, tandis que celle des autres postes recule.

Les composants électroniques, talon d’Achille des véhicules modernes

Si le système électrique n’est pas le plus coûteux en réparation, il tombe plus fréquemment en panne. Il est responsable de plus d’un cinquième des dommages sur les VO, soit en légère hausse. Sur les VN, ce chiffre atteint 26,1 %, contre 22,1 % en 2023, illustrant l'enchérissement des composants électroniques.

Vraisemblablement, ces chiffres restent supérieurs à ceux de la réparation indépendante. Mais, ils influencent directement l’ensemble du marché européen des services après-vente. La poursuite de cette inflation des prix risque donc de peser de plus en plus sur les distributeurs et leurs clients finaux.