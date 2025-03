Kennol facilite le quotidien des réparateurs avec son bar à huiles automatisé

Après le lancement à l’été 2024 de son Barista Oil Retail, le premier distributeur automatique d’huile en vrac au monde, le spécialiste français des lubrifiants sort une déclinaison à destination cette fois des professionnels. Le tout avec de nouvelles possibilités plus en phase avec le métier de réparateur.

Présenté ici en compagnie du Bartender Garage, le nouveau Barista Oil Garage est compatible et panachable avec les Ecobox 20 L et les fûts de 220 L. ©Kennol

Kennol l’avait annoncé et a tenu parole ! Après la commercialisation l’été dernier de son Barista Oil à destination des distributeurs, Kennol lance le premier distributeur automatique d’huile en vrac. Cette déclinaison baptisée "Barista Oil Garage", entièrement automatisée, est cette fois dédiée aux professionnels de la réparation.

"Le mécanicien qui fait l’opération de vidange s’identifie à partir d’un code, il saisit la plaque d’immatriculation du véhicule (ou choisit manuellement le produit qu’il désire), le Barista Oil Garage sélectionne l’huile préconisée par le constructeur, la quantité pour le carter en question, et la distribue en quelques secondes, en ajoutant une étiquette de vidange préremplie", explique Vincent Montel, directeur de la communication et du marketing de Kennol.

Trois intérêts majeurs au niveau professionnel

En outre, la machine indique les stocks de chaque référence et envoie des alertes par e-mail lorsque le volume restant se révèle inférieur à 20 L. Cette nouvelle version est également compatible et panachable avec les Ecobox 20 L et les fûts de 220 L. Au niveau du professionnel, le Barista Oil Garage offre trois intérêts majeurs. D’abord, il permet la gestion des stocks et la traçabilité (toutes les opérations sont enregistrées et envoyées par e-mail avec la date, le nom du mécanicien, la plaque du véhicule, le type d’huile et la quantité délivrée).

Ensuite, il supprime la perte ou le vol d’huile (tout est sous clef, et la machine ne se déverrouille qu’avec le code du mécanicien). Enfin, il permet d’augmenter la productivité en supprimant les déplacements pour trouver l’affectation, retourner à l’atelier pour pomper l’huile, etc. "Nous estimons qu’automatiser la gestion de lubrifiants pour les ateliers de trois mécaniciens et plus procure de vrais gains financiers, fait remarquer Vincent Montel. Et ce Barista Oil Garage vient compléter nos Bartender Garage déjà en place dans les ateliers, afin de ne pas laisser ces équipements devenir obsolètes. En effet, ces derniers peuvent devenir partie intégrante du Barista Oil Garage, une démarche idéale en termes de réemploi".