Eloa enrichit son logiciel VO avec le référentiel de DAT France

L'éditeur d'une solution de gestion des activités de vente de voitures d'occasion, Eloa, a officialisé son accord avec DAT France. Un rapprochement qui a vocation à donner plus de fonctionnalité à l'environnement des utilisateurs.

Ludovic Laborde, directeur général d'Eloa. ©Eloa

Pour rester compétitif, Eloa s'en remet à des collaborations. La plateforme SaaS spécialisée dans les solutions digitales pour les revendeurs de voitures d'occasion s'est renforcée d'une nouvelle fonction. L'éditeur a annoncé, le 13 janvier 2025, un accord avec DAT France.

Il en résultera une exploitation du référentiel de données de DAT France par les utilisateurs d'Eloa. Cette intégration leur permettra, concrètement, de profiter d'une identification ultraprécise des véhicules qu'ils auront sous la main. Ce qui devrait leur faciliter le quotidien, selon les calculs de l'éditeur.

"Près de 15 à 20 % des véhicules d’occasion commercialisés via notre plateforme proviennent de l’importation. Les équipements varient souvent selon les pays, ce qui influe sur la cotation. Avec DAT, nous garantissons une base de données rigoureuse et actualisée au niveau européen", explique Ludovic Laborde, directeur général d'Eloa.

À ce jour, quelque 3 000 professionnels utilisent la plateforme Eloa. Ce nombre devrait dépasser la barre des 4 000 dès cette année, selon les objectifs fixés par la société en pleine phase de croissance.

Réduire les risques pour préserver les marges

Opérationnel depuis cinq ans, l'éditeur s'est construit une réputation autour d'une solution digitale qui se veut complète et innovante. La plateforme d'Eloa combine un DMS intuitif à des outils tels que l’IA, le CRM, la génération automatique de documents et la signature électronique. Elle intègre également des options de financement et d’assurance pour simplifier le parcours client.

Avec une simple saisie du code VIN, les utilisateurs peuvent générer un descriptif précis du véhicule et fixer un prix de vente estimé sur les équipements présents. "Si la donnée récupérée par le vendeur de VO est incomplète ou erronée, cela peut être problématique pour le vendeur comme pour le client, rappelle Amaury de Pascal, directeur général de DAT France. Eloa a bien compris la valeur ajoutée des données constamment mises à jour que nous fournissons", souligne-t-il, en mettant en avant la préservation des marges commerciales.