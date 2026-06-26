Carol Russell, Vodafone Automotive : "Le vol de véhicules est de plus en plus sophistiqué"

Fondé en 1975 sous le nom de Cobra Automotive, Vodafone Automotive est parvenu, au fil des années, à construire une véritable expertise dans la gestion des vols de véhicules. En effet, l’entreprise commercialise, dès ses débuts, des produits antivols, en réponse à l’augmentation des vols de voitures en Europe.

Son développement s’accélère en 2002, avec le déploiement du tout premier service paneuropéen de sécurisation des véhicules volés sur le marché de l’aftermarket. Mais c’est trois ans plus tard, en 2005, que Vodafone Automotive franchit une étape décisive, en signant son premier partenariat OEM avec Porsche AG.

"Nous fournissions des services de géolocalisation dans plusieurs pays, via un boîtier qui s’appelait Cobra. Nous avons ainsi été parmi les premiers à proposer des systèmes natifs, soit directement installés sur les véhicules en usine. À l’époque, très peu de solutions permettaient de connecter un véhicule et de connaître sa position à distance", glisse Carol Russell, directrice générale de Vodafone Automotive France.

En 2014, l’entreprise est ensuite acquise par le groupe Vodafone. "La solution a alors été intégrée à Vodafone Business, la filiale qui s’occupe de la gestion des IoT, soit de l’ensemble des objets connectés", souligne-t-elle. Vodafone Automotive renforce ainsi son expertise sur le marché de la télématique et élargit son offre à l’assistance en cas de vol et d’accident, ainsi qu’à la gestion de flotte, lui permettant de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur.

Une couverture à l’international

Grâce au soutien du groupe Vodafone, la solution connecte désormais plus de 50 millions de véhicules dans le monde. "Chez Vodafone Automotive, nous avons fait le choix de nous appuyer sur le GSM et nos cartes SIM. Nos solutions de géolocalisation bénéficient donc d’une couverture à l’international, à la différence de nombreux de nos concurrents qui misent sur la technologie radio", précise Carol Russell.

Qui poursuit : "Avant la guerre en Ukraine, la majorité des véhicules volés prenaient la direction des pays de l’Est. Aujourd’hui, la dynamique a légèrement évolué et une part croissante de ces véhicules se dirige vers l’Afrique. C'est précisément pour cette raison que notre couverture internationale devient essentielle."

L’entreprise est donc désormais présente dans plus de 50 pays, dont l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne, par l’intermédiaire de centres de surveillance de véhicules. Appelés Secure Operations Centres, ils fonctionnent 24h/24 et 7j/7 et accompagnent les propriétaires de véhicules dans le déclenchement des procédures en cas de vol.

"Nous avons également des partenaires en Europe qui nous permettent d’intervenir rapidement en cas de vol de véhicule. Nos partenaires ont en effet tous accès à notre plateforme et peuvent donc directement contacter les autorités locales pour récupérer le véhicule volé. Il est d’ailleurs aussi important d’entretenir des relations avec les forces de l’ordre dans les différents pays. Car il ne s’agit pas seulement de géolocaliser le véhicule, mais aussi de le récupérer", déclare la responsable.

Pour renforcer sa présence sur les marchés, Vodafone Automotive s’appuie sur un solide réseau de partenaires, incluant des assureurs mais aussi plus de 35 constructeurs automobiles. "Depuis notre partenariat avec Porsche en 2005, nous sommes parvenus à consolider notre positionnement sur le segment des véhicules premium voire de luxe. Nous travaillons ainsi avec des constructeurs comme Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ferrari, Bentley ou encore Rolls-Royce", détaille-t-elle.

Un dispositif indétectable pour les voleurs

Vodafone Automotive anticipe donc les risques de vol grâce au déploiement de solutions télématiques préventives, reposant sur un dispositif GPS installé et dissimulé dans le véhicule. Ce système "dormant" a pour avantage d’être autonome et de n’émettre aucun signal tant qu’aucun vol n’a été déclaré. "Comme il reste silencieux, il est indétectable et les voleurs ne peuvent pas le repérer", atteste Carol Russell.

Qui ajoute : "La géolocalisation n’est uniquement activée lorsque le propriétaire nous déclare le vol de son véhicule. Pour certains clients réfractaires à la géolocalisation, savoir que le système ne s'active qu'en cas de vol est extrêmement rassurant. Par ailleurs, nous ne contactons les forces de l’ordre que si une plainte a été officiellement déposée."

La solution la plus avancée offre de nombreuses fonctionnalités aux propriétaires qui peuvent interagir à distance avec leur véhicule, via l’application Vodafone Automotive My Connected Vehicle. Cette dernière localise en effet le véhicule en temps réel, fournit des alertes automatiques en cas de collision, de vol ou de mouvement suspect, mais elle permet aussi d’empêcher le redémarrage du véhicule une fois le contact coupé.

"Le client peut en effet créer un périmètre de sécurité autour de son domicile et définir des plages horaires pendant lesquelles son véhicule ne doit pas être utilisé. Si celui-ci quitte son emplacement durant cette période, il reçoit immédiatement une alerte sur son smartphone. En revanche, une fois que le vol du véhicule a été déclaré, le client n'a plus accès à sa position. C’est avant tout une question de sécurité car il y a toujours la tentation d'aller récupérer son véhicule soi-même", avance-t-elle.

1,5 million d’incidents gérés en 2025

Grâce aux solutions déployées par Vodafone Automotive, les entreprises comme les particuliers peuvent réduire de manière significative le risque de pertes matérielles coûteuses. En 2025, l’entreprise a estimé à plus de 82,5 millions d’euros la valeur matérielle des véhicules volés récupérés dans le monde. Sur la même période, Vodafone Automotive indique également avoir géré plus de 1,5 million d’incidents de vol de véhicules.

"Le vol est de plus en plus sophistiqué. Si les voleurs peuvent changer les plaques d’immatriculation ou encore la couleur du véhicule, certains d’entre eux vont jusqu’à rééditer sa carte grise, via des failles qui existent dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) en France. Nos solutions permettent donc de maximiser les chances de récupération des véhicules", indique la directrice générale de Vodafone Automotive France.

Mais l’entreprise, qui a fêté l’an dernier son 50e anniversaire, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle étudie en effet la possibilité d’étendre sa position, en renforçant notamment ses collaborations avec les groupes de distribution et surtout les loueurs. "Le rapatriement de véhicules volés ne fait pas partie de leur cœur de métier et la gestion administrative est souvent très lourde pour les loueurs. Nous estimons donc qu’il existe une véritable opportunité à explorer", conclut-elle.