Coyote alerte sur l’explosion des vols de véhicules dans le BTP

Dans son dernier baromètre, le spécialiste des services connectés aux automobilistes fait état d’une forte recrudescence des vols d'engins dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Sept entreprises sur dix y ont été confrontées, avec des conséquences financières de plus en plus lourdes. Afin de limiter les impacts de ces méfaits, Coyote a mis au point une solution de traceur autonome pour retrouver rapidement les véhicules dérobés.

Réalisée en collaboration avec YouGov, auprès de 401 professionnels du BTP en France métropolitaine, l'édition 2026 du baromètre Coyote fait état d'une forte hausse des vols de véhicules et d'engins de chantier dans le secteur du BTP. ©AdobeStock-Image'in

Depuis 2022, Coyote publie son baromètre des vols et de la récupération après-vol dans le BTP. Réalisée en collaboration avec YouGov, auprès de 401 professionnels du BTP en France métropolitaine, l’édition 2026 de cette enquête fait état d’une hausse considérable des vols de véhicules et d’engins de chantier dans le secteur.

Entre 2024 et 2025, le nombre de vols d’engins a en effet doublé, quand le risque de vol pour l’ensemble des véhicules professionnels (VP, VUL et PL) a également augmenté de 108 %. Le phénomène touche désormais sept entreprises sur dix et est donc à l’origine de pertes financières croissantes.

29 % des vols concernent des VUL

Si les grandes flottes d’entreprise restent concernées par le vol, les parcs des petites et moyennes entreprises ne sont aujourd’hui plus épargnés et présentent eux aussi un niveau de risque accru.

En effet, selon l’étude, les vols s’intensifient dès lors que les parcs atteignent dix véhicules utilitaires et/ou trois engins. Mais ce seuil de vulnérabilité tend à diminuer, traduisant une exposition accrue des entreprises entre 2025 et 2026, peu importe la taille de la structure et de leur parc.

Les engins de chantiers demeurent les plus concernés par le vol (64 %) mais les utilitaires deviennent également des cibles de plus en plus fréquentes, représentant désormais 29 % des véhicules professionnels volés (et 7 % pour les poids lourds).

"Les engins de chantiers sont facilement écoulables car ce sont des véhicules qui ne sont souvent pas immatriculés, avec des numéros de série parfois difficiles à lire. Mais les véhicules utilitaires attisent eux aussi la convoitise des voleurs puisque la part des VUL dans le volume de véhicules volés a augmenté de 37 % en 2025", explique Anne-Gaëlle Manac'h, responsable marketing BtoB de Coyote Business Services.

Une menace pour la santé financière des entreprises

Selon le baromètre de Coyote, six vols sur dix ont directement lieu sur les chantiers, identifiés comme les zones les plus à risque, où véhicules et engins sont davantage exposés. Ils surviennent majoritairement durant les périodes de moindre vigilance, puisque deux tiers des vols ont lieu la nuit et la moitié le week-end.

Au-delà des pertes matérielles, les vols génèrent aussi des coûts importants et des interruptions d’activité susceptibles de compromettre la stabilité financière des entreprises. "C’est un peu la double peine… L’entreprise va également devoir payer les pertes d’exploitation, les pénalités sur le chantier ou encore la masse salariale qu’il va devoir réengager sur d’autres tâches. L’ensemble de ces coûts est évalué à 45 000 euros rien que sur le dernier vol subi par une entreprise", précise Anne-Gaëlle Manac'h.

D’après l’étude, le montant de la perte d’exploitation endurée à la suite du vol d’un ou plusieurs véhicules est estimé à 85 000 euros. Cette pression se traduit par une inquiétude croissante des entreprises. En effet, six professionnels du BTP sur dix déclarent avoir déjà craint que ces vols ne mettent en danger la pérennité de leurs activités, tandis qu’un tiers d’entre eux cite le risque de faillite comme la première conséquence des vols pour leur entreprise.

"Certaines entreprises font face à des vols à répétition, ce qui les fragilise fortement lorsqu’elles ne disposent pas d’une trésorerie suffisante pour absorber ces chocs. Les PME ne disposent également pas toujours de matériel de remplacement, ce qui limite leur capacité à réagir rapidement et à déployer des solutions adaptées. D’autant que les marges sont très resserrées dans le secteur du BTP, généralement comprises entre 1 et 2 %", détaille la responsable marketing BtoB de Coyote Business Services.

Une récupération après-vol en 48h grâce à Coyote Secure

S’il reste difficile d’éradiquer totalement les vols dans le secteur du BTP, certaines solutions permettent d’en limiter les impacts. C’est notamment le cas de la récupération après-vol, qui vise à retrouver rapidement les véhicules et équipements dérobés afin de réduire les pertes financières et les perturbations d’activité.

La solution Coyote Secure repose sur un traceur autonome dissimulé qui dispose de neuf technologies embarquées. Il peut fonctionner jusqu’à cinq ans et est conçu pour résister aux tentatives de brouillage. En cas de vol, une équipe de détectives spécialisée intervient 24h/24 et 7j/7, en lien avec les forces de l’ordre, pour localiser et récupérer les véhicules partout en Europe. Dans 78 % des cas, les engins de chantiers volés et équipés de Coyote Secure sont récupérés en moins de 48 heures.

"Avec un vol toutes les quatre minutes, la France est le pays européen le plus touché par le vol de véhicules. Cela touche les particuliers tout comme les entreprises. En 2025, nos détectives Coyote ont mené des opérations dans neuf pays différents en Europe. Notre technologie et la coopération régulière de nos équipes avec les forces de l’ordre dans la grande majorité des pays européens nous ont encore permis de contribuer considérablement à réduire le coût et les impacts du vol de véhicules pour nos partenaires et nos clients", conclut Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote.