Flottes automobiles : un bilan électrique mitigé en 2024

L’année 2024 n’a pas été un long fleuve tranquille pour les voitures électriques sur les canaux BtoB, conséquence notamment de l’arrêt du bonus en février. Bien qu’en baisse, Tesla mène toujours les débats devant Peugeot et Renault.

La Tesla Model Y a été la voiture électrique la plus immatriculée sur les canaux BtoB en 2024. ©Tesla

Fin 2023, tout le monde tablait sur une année 2024 faste pour les mises à la route de voitures électriques (VE) sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, entreprises et administrations) en France. Il faut dire que les chiffres étaient des plus encourageants. À fin décembre, les immatriculations bondissaient de 65,6 %, à 65 954 unités.

Le scénario a été tout autre. Certes, le bilan 2024 est loin d’être catastrophique pour le canal électrique, avec 69 449 livraisons, mais la progression, limitée à 5,3 %, a en revanche été à des années lumières des périodes fastes de l’après Covid. La part de marché est ainsi timidement passée de 12,2 % en 2023 à 13,8 % l’an passé selon AAA Data. Soulignons également que le marché VP BtoB a perdu 7,5 % au global.

Arrêt du bonus

Les acteurs du marché n’ont pas été aidés par l’arrêt soudain du bonus écologique pour les entreprises mi-février. L’impact pour les acheteurs fut davantage de nature psychologique que financier, puisque la prime ne s’élevait plus qu’à 3 000 euros. Une goutte d’eau dans le TCO (coût total de détention) d’un véhicule électrique.

La suppression du bonus est intervenue concomitamment à l’examen de la proposition de loi Adam dont les deux points clés étaient le durcissement des objectifs de verdissement des flottes et l’introduction de sanctions financières. Un projet stoppé net avec la dissolution de l’Assemblée nationale en juin, mais qui s’apprête à renaître, sous une autre forme, au cours du premier trimestre 2025.

Volume Évolution Part de marché Janvier 5 097 52,1 % 13,5 % Février 5 660 26,8 % 13,3 % Mars 5 941 -9,9 % 13,3 % Avril 4 810 24,2 % 12,4 % Mai 5 017 -7,3 % 13,4 % Juin 5 942 -20,8 % 11,6 % Juillet 4 632 8,5 % 11,9 % Août 3 775 -14,3 % 13,9 % Septembre 6 751 13,4 % 16 % Octobre 7 131 22,5 % 16,2 % Novembre 6 723 1,2 % 16,2 % Décembre 7 963 3,9 % 14,5 % Total 69 449 5,3 % 13,8 %

L’une des conséquences de ce flou réglementaire et fiscal est que les mises à la route de voitures électriques ont baissé au cours de quatre mois en 2024, en mars (-9,9 %), mai (-7,3 %), juin (-20,8 %) et août (-14,3 %). Des soubresauts inédits. Le seul mois à plus de 50 % de progression aura été janvier (+52,1 %).

Dans ce contexte, Tesla a mené les débats tout au long de l’année. Le constructeur américain a terminé à 13 133 immatriculations, perdant tout de même 19,8 % au passage par rapport à 2023. Le podium est complété par Peugeot et Renault, respectivement avec 9 115 (+4,1 %) et 8 498 unités (+12,3 %).

Peugeot et Renault sur le podium

La présence des deux principales marques françaises à ce niveau est logique, au regard de leur poids sur le marché BtoB. En revanche, leur part de ventes de VE est inférieure à la moyenne du marché : 10,5 % pour Peugeot et 9,4 % pour Renault. Seules Ford (8,2 %) et Citroën (2,9 %) font moins bien au sein du top 20 des marques électriques.

Marque 2023 2024 Évolution Part dans les ventes BtoB 2023 Part dans les ventes BtoB 2024 1 Tesla 16 378 13 133 -19,8 % 100 % 100 % 2 Peugeot 8 757 9 115 4,1 % 8,6 % 10,5 % 3 Renault 7 564 8 498 12,3 % 7,4 % 9,4 % 4 BMW 4 029 6 597 63,7 % 12,8 % 20,5 % 5 Volkswagen 2 679 3 804 42 % 12,6 % 10,8 % 6 Volvo 1 568 3 465 121 % 20,8 % 40,9 % 7 Audi 2 503 2 916 16,5 % 13,2 % 15,8 % 8 Skoda 1 733 2 592 49,6 % 9,4 % 13,2 % 9 Kia 3 059 2 578 -15,7 % 20,3 % 17,6 % 10 Mercedes-Benz 1 630 2 270 39,3 % 7,9 % 10,7 % 11 Mini 1 364 1 710 25,4 % 19,3 % 40,2 % 12 MG 1 558 1 262 -19 % 84,5 % 75,1 % 13 BYD 141 1 227 770,2 % 100 % 71,5 % 14 Ford 1 100 1 188 8 % 7,1 % 8,2 % 15 Dacia 2 453 1 057 -56,9 % 22 % 9,8 % 16 Cupra 1 290 1 025 -20,5 % 21 % 13,4 % 17 Hyundai 1 689 1 018 -39,7 % 12,3 % 11,2 % 18 Smart 744 1 007 35,3 % 100 % 100 % 19 Jeep 273 992 263,4 % 17,9 % 53,9 % 20 Citroën 848 906 6,8 % 2,2 % 2,9 % Total 65 954 69 449 5,3 % 12,2 % 13,8 %

Dans ce domaine, Tesla et Smart sont à 100 % grâce à leur gamme intégralement électrique. Les autres leaders sont sans surprise les chinois MG (75,1 %) et BYD (71,5 %), suivis de Jeep (53,9 %), Volvo (40,9 %) et Mini (40,2 %).

Modèle 2023 2024 Évolution 1 Tesla Model Y 10 512 7 773 -26,1 % 2 Tesla Model 3 5 006 5 033 0,5 % 3 Peugeot e-208 6 782 4 552 -32,9 % 4 Renault Scenic E-Tech 0 3 113 ++ 5 Renault Megane E-Tech 4 094 2 986 -27,1 % 6 BMW iX1 1 475 2 721 84,5 % 7 Skoda Enyaq 1 296 1 713 32,2 % 8 BMW i4 1 535 1 688 10 % 9 Volkswagen ID.4 739 1 583 114,2 % 10 Volvo EX30 0 1 567 ++ 11 Peugeot e-2008 1 069 1 513 41,5 % 12 Volvo EX40 1 098 1 477 34,5 % 13 Volkswagen ID.3 951 1 380 45,1 % 14 Peugeot e-308 24 1 175 4795,8 % 15 Kia Niro 1 542 1 163 -24,6 % 16 Kia EV6 1 490 1 161 -22,1 % 17 BMW iX2 0 1 088 ++ 18 Dacia Spring 2 453 1 057 -56,9 % 19 Peugeot e-3008 0 1 018 ++ 20 Jeep Avenger 273 992 263,4 %

Le classement des modèles électriques les plus immatriculés est le reflet du classement des marques. Les Tesla Model Y et Model 3 figurent en haut de la hiérarchie, devant la Peugeot e-208 et le duo Scenic E-Tech et Megane E-Tech de Renault.