Triomphant en France en 2024, le constructeur japonais a affiché une très belle performance commerciale, lui permettant de gagner sensiblement en part de marché, tant chez les particuliers que chez les professionnels. Le Journal de l’Automobile revient sur les différentes raisons qui ont poussé Toyota sur le devant de la scène.

En 2024, Toyota est le constructeur à fort volume qui progresse le plus sur le marché français. ©Toyota

L’année 2024 a sans aucun doute été celle du groupe Toyota. Partenaire de l’un des plus gros événements de l’année, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont en effet grandement participé au succès de Toyota l’an dernier, lui permettant indéniablement de gagner en visibilité et de nourrir la bonne image de la marque en France.

Et pour cause, le premier constructeur automobile mondial a enregistré l’une des plus belles progressions sur le marché français, en voyant ses immatriculations augmenter de 18,6 %, à 134 722 unités. Avec ses 127 519 véhicules mis à la route (+18,1 %), la marque Toyota se positionne alors avec une part de marché de 7,4 %, et profite de l’explosion de la demande de véhicules hybrides qui ne cesse de croître, et ce, au détriment de la voiture électrique. De son côté, Lexus affiche un total de 7 203 exemplaires écoulés (+26,9 %).

"Ces résultats traduisent une dynamique collective et un engagement sans faille de l’ensemble des collaborateurs du réseau et du groupe Toyota France en faveur de la satisfaction complète de nos clients. Cet objectif, nous le portons depuis toujours : la satisfaction de nos clients est notre priorité !", nous glisse Florian Aragon, fraîchement promu à la tête de Toyota France en ce début d’année 2025. "Nous continuerons en 2025 à étendre notre offre de solutions de mobilité vers davantage de choix, davantage d’électrification et resterons plus que jamais à l’écoute de nos clients", poursuit-il.

Le succès des Yaris et Yaris Cross

Si la marque Toyota a dévoilé quelques nouveautés en 2024, ces dernières n’ont toutefois pas été les modèles ayant affiché les plus forts volumes de ventes. Côté VP, le constructeur a en effet débuté l’année avec l’arrivée des versions plus puissantes des Yaris et Yaris Cross, avant que la déclinaison hybride rechargeable du C-HR n’emboîte le pas. Lancée en juin 2023, la cinquième génération de la Prius, désormais uniquement disponible en PHEV, a pu quant à elle bénéficier de sa première année complète de commercialisation.

Cependant, les ventes de Toyota ont avant tout été tirées grâce à deux modèles, qui représentent, à eux seuls, plus de la moitié des ventes de la marque. En première ligne, la Yaris, qui culmine en tête des immatriculations du constructeur en 2024, avec 35 065 unités vendues (+21,6 %). Si elle enregistre une progression moindre (+ 8,8 %), la Yaris Cross affiche tout de même un total de 33 810 exemplaires écoulés l’an dernier sur le marché français.

Le SUV compact est par ailleurs resté la voiture la plus produite en France, devant les Peugeot 3008 et 308, avec plus de 206 000 unités sorties du site d'Onnaing (59). Le 26 novembre 2024, la Yaris Cross est également devenue le cinq millionième véhicule à sortir des chaînes de production de l’usine française de Toyota.

Pour ce qui est de Lexus, l’année 2024 a été marquée par le lancement au mois de mars du LBX, un modèle clé pour la marque. Ce petit SUV urbain du segment B doit permettre à Lexus de gagner en volumes et en part de marché. Et c’est mission réussie, puisque le LBX s’est rapidement imposé comme le véhicule le plus vendu du constructeur avec 2 293 unités écoulées en 2024. "Le LBX a réalisé un très bon démarrage grâce à ses qualités intrinsèques et son niveau de finition premium, qui sont à l’image des autres véhicules de Lexus. Il s’installe donc progressivement sur le canal des sociétés, et je lui prédis une très belle année 2025 sur le marché BtoB", avance Thomas Gérard, directeur adjoint des ventes aux sociétés et occasions de Toyota et Lexus France.

Grosse percée chez les professionnels

Alors qu’elle était encore à la cinquième place des ventes BtoB à la fin du premier semestre 2024, Toyota a enregistré une percée fulgurante en deuxième partie d’année, lui permettant de terminer à une surprenante troisième place, derrière les indétrônables Renault et Peugeot. Avec 35 375 unités vendues l’an dernier, la marque nippone affiche ainsi une très belle progression sur les canaux des professionnels, avec un bond de 66,4 % de ses immatriculations.

"L'année 2024 est une année exceptionnelle pour le groupe Toyota. Notre savoir-faire, notre technologie hybride et la fiabilité de nos deux marques ont aussi contribué à notre succès. En 2024, nous finissons donc à 5,6 % de part de marché sur les canaux de vente des sociétés, soit une progression d’un point en l'espace d'un an", détaille Thomas Gérard.

Avec 9 410 exemplaires écoulés (+131,1 %) en 2024, la Yaris Cross fait donc son apparition dans le top 10 des ventes BtoB et est donc le seul modèle d’une marque étrangère présent dans ce classement, avec le BMW X1. Sa petite sœur, la Yaris, enregistre quant à elle une hausse de 66,1 % de ses immatriculations, à 8 621 unités. Enfin, la Corolla arrive sur la troisième marche du podium des ventes BtoB chez le constructeur, avec un total de 5 662 mises à la route (+22,2 %).

"Toyota est la première marque sur le segment A, tandis que la Yaris et la Yaris Cross se retrouvent respectivement à la quatrième et à la deuxième place de leur segment. Nos SUV, que sont le C-HR et le RAV4, sont quant à eux à la sixième position. En 2024, Toyota a donc été fort sur l’ensemble des segments du marché. Enfin, plus globalement, nous venons d’enregistrer une décennie de croissance chez les professionnels, car en 2014, le canal des ventes aux sociétés ne pesait que 12 % de notre mix, alors qu’il en représente aujourd’hui plus de 40 %. Nos volumes ont été multipliés par cinq en dix ans, ce qui témoigne de la réussite de notre marque !", se félicite le directeur adjoint des ventes aux sociétés et occasions de Toyota et Lexus France.

Une gamme de véhicules utilitaires au complet

Mais le premier constructeur automobile mondial doit également sa réussite en France à sa nouvelle gamme complète de véhicules utilitaires. Commercialisé à partir de fin 2024, le Proace Max permet (enfin) à Toyota de disposer d’une gamme complète de VU. Le lancement de ce grand fourgon fut aussi l’occasion pour la marque nippone de renouveler l’ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires, qui se compose désormais de trois modèles de tailles différentes et tous disponibles en motorisations thermique et électrique.

"2024 a été pour le groupe Toyota l'année du véhicule utilitaire. Nous avons en effet renouvelé l'ensemble de notre gamme entre les mois de juin et d’octobre. Le réseau a par ailleurs fait un super lancement car le Proace City est déjà quatrième de son segment, tandis que le Proace a également gagné une place et termine au huitième rang à la fin de l’année. De son côté, la grande nouveauté, le Proace Max, s’installe progressivement sur son segment. Le VU a donc été un fort contributeur en termes de volumes, de conquête et de fidélisation en 2024, et ce, malgré les problèmes liés à notre pick-up Hilux", commente Thomas Gérard.

Qui poursuit : "À terme, nous avons pour ambition stratégique de finir dans le top cinq sur le marché français. Nous avons le bon produit, disponible en diesel ou en 100 % électrique, mais aussi des éléments, comme notre garantie de trois ans, qui nous permettent de nous dissocier de nos concurrents. Nous pouvons alors dire que Toyota est le nouveau challenger sur le véhicule utilitaire."

"De la petite citadine Aygo X au grand fourgon Proace Max, que ce soit en hybride, hybride rechargeable, ou 100 % électrique, Toyota propose au travers de ses deux marques Toyota et Lexus un panel de solutions particulièrement riche et diversifié", souligne de son côté Florian Aragon, directeur général de Toyota France.