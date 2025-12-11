Hybride et électrique, le Mercedes-Benz GLB s'ouvre toutes les portes

Mercedes-Benz présente la deuxième génération du GLB, qui remplace l’actuel opus mais aussi l’EQB. Toujours disponible en 5 ou 7 places, le SUV familial adopte une nouvelle plateforme, lui permettant d’être à la fois proposé en motorisations hybrides et 100 % électriques. Son arrivée dans les concessions françaises est prévue pour mars 2026.

Pour son lancement au mois de mars 2026, le nouveau Mercedes-Benz GLB sera uniquement proposé en versions 100 % électriques, dont les tarifs débuteront à 55 900 euros. ©Mercedes-Benz

Commercialisé depuis 2019, le Mercedes-Benz GLB s’est rapidement imposé comme un modèle clé de la gamme du constructeur allemand. S’il est loin de remplir le rôle de best-seller, le SUV familial s’est tout de même écoulé à plus de 20 000 exemplaires depuis son lancement en France.

Mais la première génération du modèle arrive en fin de vie et cela se ressent au niveau de ses ventes. Entre janvier et novembre 2025, le Mercedes-Benz GLB a en effet vu ses immatriculations chuter de près de 30 % dans l’Hexagone, à quelque 1 152 unités. Lancé en 2021, son équivalent 100 % électrique, l’EQB, fait mieux avec 2 305 mises à la route (+ 51 %) depuis le début de l’année 2025.

Pour la deuxième génération de son SUV familial, Mercedes-Benz a donc décidé de fusionner son GLB et son EQB, pour ne garder qu’un seul modèle sous le nom de GLB. Attendu dans les concessions françaises en mars 2026, ce nouvel opus proposera à la fois des motorisations hybrides et 100 % électriques.

Un GLB plus grand et plus spacieux

Les dimensions de ce nouveau Mercedes-Benz GLB ont été revues à la hausse. La deuxième génération du SUV familial mesure désormais 4,73 m de long, soit 10 cm de plus que l’ancienne mouture, mais aussi 5 cm de plus que l’EQB. La largeur progresse également pour atteindre 1,86 m (contre 1,83 m auparavant), au même titre que l’empattement qui passe à 2,89 m (contre 2,83 m). Seule la hauteur baisse légèrement de 1 cm, à 1,69 m.

S’il reste fidèle à la première génération, le look du nouveau GLB évolue aussi et reprend certains éléments déjà aperçus sur la dernière CLA. Sur la version 100 % électrique du SUV, la calandre, dont le contour est rétroéclairé, se compose ainsi d’un total de 94 étoiles LED animées individuellement dans un look chromé. Des étoiles que l’on retrouve également dans les optiques avant et arrière. En parlant de la face arrière, cette dernière ressemble à celle du Smart #5, qui était jusqu’alors un cousin technique de l’EQB.

À l’intérieur, les gains de dimensions du GLB profitent à l’habitabilité. L’empattement allongé dégage plus d’espace pour les jambes des passagers arrière, tandis que la ligne de toit du SUV et le toit panoramique de série offrent une meilleure garde au toit. Toujours disponible en cinq ou sept places, le coffre du nouveau GLB affiche une capacité allant jusqu'à 540 l pour la version cinq places et chute à 480 l en configuration sept places avec les sièges du rang trois rabattus. Enfin, la version 100 % électrique du SUV embarque un frunk de 127 l.

Sur ce nouvel opus du GLB, la planche de bord est identique à celle de la nouvelle CLA. Elle se compose d’un écran conducteur de 10,25 pouces et d’un écran central de 14 pouces, tandis qu’un écran supplémentaire de 14 pouces peut également être choisi en option pour le passager avant. L’ensemble forme alors le MBUX Superscreen de Mercedes-Benz, composé de technologies de dernier cri.

Hybride et 100 % électrique

Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergie de Mercedes-Benz, la MMA, le GLB de deuxième génération abandonne le diesel et reprend les mêmes motorisations du CLA. Le SUV familial sera donc dans un premier temps proposé dans deux versions 100 % électriques. Grâce à une nouvelle batterie de 85 kWh, le GLB 250+ EQ en propulsion développe une puissance de 272 ch, pour une autonomie allant jusqu'à 631 km, selon la norme WLTP.

La deuxième version, le GLB 350 4MATIC EQ, jouit quant à elle d’une puissance de 354 ch, tandis qu’une troisième version, avec une batterie plus petite, devrait également rejoindre la gamme prochainement. Le nouveau GLB 100 % électrique se distingue aussi par sa recharge rapide. L’architecture électrique de 800 volts peut en effet considérablement réduire le temps de charge, puisque le GLB 250+ peut récupérer jusqu’à 260 km en seulement dix minutes.

Quelques mois après le lancement des motorisations 100 % électriques, le nouveau GLB sera également proposé en version hybride 48 V. Pour l'heure, Mercedes-Benz avance tout de même que les clients auront le choix entre trois niveaux de puissance, disponibles en traction ou en transmission intégrale 4MATIC. Seuls les prix des versions à batterie sont donc connus, avec un ticket d’entrée fixé à 55 900 euros, tandis que le GLB en quatre roues motrices commence à 61 100 euros.