Mercedes-Benz ouvre un nouveau chapitre avec le CLA

La troisième génération du CLA inaugurera la future famille de véhicules de Mercedes-Benz. Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergies du constructeur allemand, le coupé quatre portes sera d’abord disponible dans une version 100 % électrique, avant que des motorisations hybrides n’emboîtent le pas. Elle revendique une autonomie maximale de 792 km.

Préfigurée sur le concept CLA, la version de série de la troisième génération du CLA sera commercialisée en France à partir de l'été 2025. ©Mercedes-Benz

Attendue à l’été 2025, la troisième génération du coupé CLA marque le début d’une nouvelle ère pour Mercedes-Benz. Le constructeur allemand souhaite en effet s’éloigner un peu plus du segment des véhicules premium pour s’approcher davantage de celui du luxe.

Une stratégie qui se traduit d’abord par la disparition progressive de l’appellation "EQ", ainsi que de toute la gamme électrique actuelle qui, en toute objectivité, n’a pas été un réel succès. Cela se ressent d’ailleurs au niveau des ventes, puisque les livraisons mondiales des modèles 100 % électriques de la marque à l’étoile se sont effondrées de 23 % en 2024, à seulement 185 000 unités.

La troisième génération du CLA aura donc la lourde tâche d’ouvrir ce nouveau chapitre chez Mercedes-Benz. Préfiguré sur le concept CLA, il s’agit là du premier modèle d'une toute nouvelle famille de véhicules. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la version de série du coupé quatre portes s’annonce très prometteuse…

Un coffre à l’avant pour la version électrique

Sans grande surprise, le nouveau CLA reprend des éléments de design du concept présenté en 2023. À commencer par la calandre sportive en forme de A du coupé qui, pour la première fois sur un véhicule de série Mercedes-Benz, est entièrement éclairée.

Au total, ce ne sont donc pas moins de 142 étoiles LED à effet chrome qui viennent s’incruster sur la calandre de la version électrique, créant une signature de marque distinctive. De son côté, le CLA hybride arbore une calandre classique, dotée de série d'un motif Mercedes-Benz chromé et encadrée par un guide de lumière LED.

Autre élément marquant, cette troisième génération du CLA offre davantage d’espace que la précédente. Avec ses 4,72 m de long, il gagne ainsi 4 cm par rapport à son ancienne mouture, tandis que l'empattement a aussi augmenté de plus de 6 cm, pour atteindre 2,79 m.

Si le conducteur et le passager avant ont davantage d'espace pour les jambes (plus 11 mm), l’ensemble des occupants de la voiture bénéficient également d’une meilleure garde au toit (plus 16 mm à l’avant et 28 mm à l’arrière). Une augmentation rendue possible grâce à une ligne de toit plus haute et à un toit panoramique disponible de série.

Plus spacieux, l’intérieur du nouveau CLA a aussi été largement modernisé, illustrant de fait la montée en gamme de la marque à l’étoile. La planche de bord se compose d’un écran conducteur de 10,25 pouces et d’un écran central de 14 pouces, tandis qu’un écran supplémentaire de 14 pouces peut également être choisi en option pour le passager avant. L’ensemble forme alors le nouveau MBUX Superscreen de Mercedes-Benz, composé de technologies de dernier cri.

Plus de 90 ans après avoir été introduit sur la Mercedes-Benz 130 (W 23), le frunk revient sur un modèle du constructeur allemand. Le CLA dans sa version électrique embarque en effet un coffre avant de 101 l, offrant de l’espace de chargement supplémentaire, idéal pour y stocker un sac ou le câble de charge. Enfin, à l'arrière, le coupé quatre portes propose un coffre d'un volume de 405 l.

Une nouvelle plateforme multi-énergies

Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergies de Mercedes-Benz, la MMA, le CLA de troisième génération sera dans un premier temps proposé dans deux versions 100 % électriques. Grâce à une nouvelle batterie de 85 kWh, le CLA 250+ développe une puissance de 200 kW, pour une autonomie allant jusqu'à 792 km, selon la norme WLTP.

La seconde version, le CLA 350 4MATIC, jouit quant à elle d’une puissance de 260 kW et d’un rayon d’action maximal de 771 kW. Une troisième version, avec une batterie plus petite, devrait également rejoindre la gamme prochainement.

Autre nouveauté, les versions électriques du coupé quatre portes sont équipées d’une boîte de vitesses à deux rapports, leur permettant d’obtenir un rendement élevé dans toutes les situations. Ainsi, le premier rapport offre une excellente accélération dès le départ et une grande efficacité dans le trafic urbain, tandis que le second est conçu pour fournir de la puissance à grande vitesse et une efficacité élevée sur l'autoroute.

Mais le nouveau CLA se distingue aussi par sa recharge rapide. L’architecture électrique de 800 volts peut en effet considérablement réduire le temps de charge, puisque le CLA 250+ peut récupérer jusqu’à 325 km en seulement dix minutes.

Enfin, vers la fin d’année 2025, le nouveau CLA sera également proposé en version hybride 48 V. Si l’on connaît pour l’heure très peu d’informations, Mercedes-Benz avance tout de même que les clients auront le choix entre trois niveaux de puissance, disponibles en traction avant ou en transmission intégrale 4MATIC. Les prix du nouveau CLA seront communiqués prochainement.