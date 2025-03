Les adhérents de la Csiam et leurs clients profiteront d’un accès simplifié aux CEE

La chambre syndicale des constructeurs annonce la signature d’un partenariat avec Économie d’Énergie, filiale du groupe La Poste et pionnière du dispositif des CEE. Grâce à cette collaboration, les adhérents de la Csiam et leurs clients pourront bénéficier d’un accès simplifié aux primes CEE, pour l’acquisition ou la location d’un véhicule électrique.

La Csiam et la société Économie d’Énergie ont noué un partenariat pour faciliter l'accès aux primes CEE. ©DR

Filiale du groupe La Poste depuis 2019, la société Économie d’Énergie a pour mission de faciliter et d’accélérer la transition écologique pour tous. Considérée comme l’un des acteurs historiques du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), elle a annoncé cette semaine s’être associée à la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle (Csiam).

Ce partenariat devrait donc permettre aux adhérents de la Csiam et à leurs clients d’accéder plus facilement au dispositif des CEE, pour l’achat ou la location de véhicules électriques destinés aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités. "Nous sommes ravis de nous associer à la Csiam pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable", a déclaré Eric Baudrillard, directeur général d’Économie d’Energie.

Avant de poursuivre : "Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission d’accompagner le financement de la décarbonation du secteur du transport et faciliter l’accès aux dispositifs d’aides. Nous allons travailler main dans la main avec les constructeurs et les concessionnaires pour intégrer les primes CEE directement dans leurs offres, en les aidant à constituer les dossiers et en assurant la conformité des opérations."

Un accompagnement clé en main

L'un des principaux obstacles à l'appropriation des CEE par les constructeurs et leurs clients réside avant tout dans la complexité perçue du dispositif. De nombreuses entreprises manquent en effet d'information et d'expertise pour identifier les actions éligibles et constituer leurs dossiers de demande.

La Csiam et Économie d’Énergie auront alors pour mission de lever ces freins, en proposant aux acteurs de la filière un accompagnement clé en main pour intégrer les primes CEE directement dans leurs offres commerciales. Les deux nouveaux partenaires informeront et sensibiliseront également les professionnels aux opportunités offertes par le dispositif des certificats d’économie d’énergie pour la décarbonation de leurs flottes. Enfin, ils faciliteront la constitution des dossiers CEE grâce à des outils et à un accompagnement dédié.

"Le partenariat stratégique avec Économie d'Énergie constitue une avancée majeure pour la Csiam et ses adhérents. Cette alliance, parfaitement alignée sur les objectifs ambitieux de 2035, dote les constructeurs de véhicules légers, de poids lourds, bus et cars d'outils efficaces pour satisfaire les attentes environnementales grandissantes des consommateurs. En facilitant l'accès aux primes des certificats d'économies d'énergie (CEE), nous démocratisons l'accès aux véhicules électriques, les rendant plus attractifs pour tous", a réagi de son côté Athina Argyriou, présidente déléguée de la Csiam.