Ayvens propose les CEE à ses clients français

Le numéro un mondial de la location longue durée va proposer, via sa filiale française, une offre de certificats d’économies d’énergie (CEE) pour ses véhicules électriques. Les clients d’Ayvens France pourront ainsi bénéficier d’une prime allant jusqu’à 557 euros pour un VP et 4 704 euros pour un VUL.

Ayvens France s'est associé à CertiNergy & Solutions, filiale du groupe Engie, pour proposer une offre de certificats d’économies d’énergie (CEE). ©AdobeStock

Un mois après Arval, c’est désormais au tour d'Ayvens France de s’engager sur le terrain des certificats d’économies d'énergie (CEE). La filiale française du loueur longue durée a en effet annoncé le déploiement de ce dispositif, grâce à la signature d’un partenariat avec CertiNergy & Solutions, filiale du groupe Engie spécialisée dans l’efficacité énergétique.

Cette collaboration vise à simplifier l’obtention et la gestion des primes CEE disponibles pour toute souscription d’un contrat de location de plus de 24 mois d’un véhicule 100 % électrique (VP ou VUL). Le montant de l’aide varie en fonction du type du véhicule et du profil de l’acheteur, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de collectivités.

Pour un véhicule particulier électrique, les aides s’échelonnent alors de 334 à 557 euros. Mais les CEE s’avèrent surtout pertinents pour les véhicules utilitaires légers électriques. Les primes débutent à 2 823 euros pour les collectivités ayant un parc de moins de 20 véhicules et atteignent 4 704 euros pour les entreprises disposant de moins de 100 véhicules.

"Ce partenariat signé avec l’acteur de référence CertiNergy & Solutions nous permet de proposer une offre CEE compétitive et adaptée aux attentes de nos clients. Grâce à ce service, Ayvens France renforce son action en faveur de la transition vers une mobilité bas carbone en apportant à ses clients une réponse simple et pratique dans un environnement de plus en plus complexe", déclare Jérôme Conrad, président d’Ayvens France.

Le loueur précise qu’il travaille également, avec son nouveau partenaire, à la mise en place prochaine d’un dispositif complémentaire qui permettra aux clients d’Ayvens France d’intégrer le montant de la prime CEE directement dans le loyer de leur contrat de location.