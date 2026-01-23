Jean-André Barbosa de Renault Group devient président du CCFA

Publié le 23 janvier 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

Nouvelle gouvernance au Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Jean-André Barbosa de Renault Group est nommé président et succède à Jean-Luc Brossard. Il prendra ses fonctions le 20 janvier 2026 pour deux ans, aux côtés de Christophe de Jarcy de Stellantis, désigné trésorier-secrétaire.

Jean-André Barbosa, vice-président des Affaires publiques de Renault Group, est nommé président du CCFA à compter du 20 janvier 2026. ©Renault

Le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) annonce le renouvellement de ses instances de gouvernance. À compter du 20 janvier 2026, Jean-André Barbosa, vice-président des Affaires publiques de Renault Group, est nommé président du CCFA pour un mandat de deux ans. Il succède à Jean-Luc Brossard, qui était en poste depuis mai 2023. Dans le même temps, Christophe de Jarcy du groupe Stellantis est nommé trésorier-secrétaire. Le CCFA a également procédé au renouvellement de son conseil d’administration. Sont nommés administrateurs : Nicolas Tcheng pour Renault Group, Marie-Agnès Kikano et Christophe de Jarcy pour Stellantis, ainsi que Jean-Marc Lange pour Renault Trucks. Nicolas Tcheng et Jean-Marc Lange étaient déjà membres du conseil. Un profil expert des enjeux réglementaires Ingénieur en chef du Corps des mines, diplômé de l’École des mines de Paris, Jean-André Barbosa cumule plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, les affaires publiques et les politiques européennes et internationales. Il a débuté sa carrière à la Commission européenne, au sein des directions générales Commerce et Énergie, où il a participé notamment aux négociations du Doha Round à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Entre 2008 et 2020, il occupe ensuite plusieurs postes de direction dans des groupes multinationaux privés, dont Saint-Gobain et Areva, avec une forte dimension Europe centrale et orientale et une spécialisation sur les affaires publiques. Après un retour à la Commission européenne en 2020, Jean-André Barbosa rejoint Renault Group en septembre 2022, en charge des affaires publiques européennes et de la réglementation pour la France. Depuis septembre 2025, il occupe le poste de vice-président des affaires publiques du groupe, qu’il conserve parallèlement à sa nouvelle présidence du CCFA.

