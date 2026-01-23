Menu
fermer
S'abonner
Industrie

Jean-André Barbosa de Renault Group devient président du CCFA

Publié le 23 janvier 2026

Par Catherine Leroy
2 min de lecture
Nouvelle gouvernance au Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Jean-André Barbosa de Renault Group est nommé président et succède à Jean-Luc Brossard. Il prendra ses fonctions le 20 janvier 2026 pour deux ans, aux côtés de Christophe de Jarcy de Stellantis, désigné trésorier-secrétaire.
Jean-André Barbosa CCFA
Jean-André Barbosa, vice-président des Affaires publiques de Renault Group, est nommé président du CCFA à compter du 20 janvier 2026. ©Renault

Le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) annonce le renouvellement de ses instances de gouvernance. À compter du 20 janvier 2026, Jean-André Barbosa, vice-président des Affaires publiques de Renault Group, est nommé président du CCFA pour un mandat de deux ans. Il succède à Jean-Luc Brossard, qui était en poste depuis mai 2023.

 

Dans le même temps, Christophe de Jarcy du groupe Stellantis est nommé trésorier-secrétaire. Le CCFA a également procédé au renouvellement de son conseil d’administration. Sont nommés administrateurs : Nicolas Tcheng pour Renault Group, Marie-Agnès Kikano et Christophe de Jarcy pour Stellantis, ainsi que Jean-Marc Lange pour Renault Trucks. Nicolas Tcheng et Jean-Marc Lange étaient déjà membres du conseil.

 

Un profil expert des enjeux réglementaires

 

Ingénieur en chef du Corps des mines, diplômé de l’École des mines de Paris, Jean-André Barbosa cumule plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, les affaires publiques et les politiques européennes et internationales.

 

Il a débuté sa carrière à la Commission européenne, au sein des directions générales Commerce et Énergie, où il a participé notamment aux négociations du Doha Round à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

 

Entre 2008 et 2020, il occupe ensuite plusieurs postes de direction dans des groupes multinationaux privés, dont Saint-Gobain et Areva, avec une forte dimension Europe centrale et orientale et une spécialisation sur les affaires publiques.

 

Après un retour à la Commission européenne en 2020, Jean-André Barbosa rejoint Renault Group en septembre 2022, en charge des affaires publiques européennes et de la réglementation pour la France.

 

Depuis septembre 2025, il occupe le poste de vice-président des affaires publiques du groupe, qu’il conserve parallèlement à sa nouvelle présidence du CCFA.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Christian Weingaertner, nouveau patron du VP de Ford Europe

Christian Weingaertner, nouveau patron du VP de Ford Europe

Mobilize Financial Services France fait évoluer son équipe de direction

Mobilize Financial Services France fait évoluer son équipe de direction

Camille Caux nommé directeur de l’après-vente chez MG Motor France

Camille Caux nommé directeur de l’après-vente chez MG Motor France

Amandine Verdasca prend la direction commerciale de Traxall France

Amandine Verdasca prend la direction commerciale de Traxall France

Un nouveau patron pour Smart Europe : Wolfgang Ufer

Un nouveau patron pour Smart Europe : Wolfgang Ufer

Quentin Boffy prend part au développement des partenariats d'Oveo

Quentin Boffy prend part au développement des partenariats d'Oveo

Laisser un commentaire

cross-circle