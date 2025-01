Bosch n’a pas atteint ses objectifs en 2024

Publié le 31 janvier 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Avec un résultat opérationnel en baisse d'un tiers et un chiffre d'affaires en repli de 1 %, à respectivement 3,2 et 90,5 milliards d'euros, l'équipementier rate ses objectifs. Bosch souligne le contexte économique difficile et exhorte l'Europe à travailler sur la compétitivité du continent.

Stefan Hartung, PDG du groupe Bosch. ©Bosch

Le bilan 2024 du premier équipementier mondial n’est pas alarmant, mais Bosch a tout de même manqué ses objectifs financiers. Le résultat opérationnel annuel de Bosch a chuté d'un tiers sur un an, à 3,2 milliards d'euros (contre 4,8 milliards en 2023), et son chiffre d'affaires a reculé de 1 %, à 90,5 milliards d'euros, sous l'objectif de 92 milliards fixé en octobre 2024. La marge opérationnelle a atteint 3,5 % (5,3 % en 2023), loin des 7 % visés pour 2026. "Malgré tous ses efforts, Bosch non plus n'a pas été totalement épargné par l'évolution de la situation économique", a déclaré Stefan Hartung, PDG du groupe allemand, dans un communiqué. Bosch va supprimer 5 550 postes supplémentaires Bosch appelle à des réformes pour renforcer la compétitivité européenne et allemande. L’équipementier exhorte l'UE et l'Allemagne à alléger les réglementations et à favoriser l’investissement. Un point qui sera sans doute au menu des discussions avec la Commission européenne. L'appel du groupe de Stuttgart fait écho aux fédérations patronales allemandes, qui ont organisé, le 29 janvier 2025, des manifestations dans le pays pour lancer un "SOS" face au "déclin" de l'économie allemande, à moins d'un mois des élections fédérales. Il faut dire que les suppressions de postes s'enchaînent en Allemagne chez Bosch donc, mais aussi chez ZF, Schaeffler et Continental, sans parler de Volkswagen qui va mettre fin à 35 000 emplois dans les années à venir. Dans ce contexte difficile, Bosch avait annoncé l'an dernier la suppression de 7 000 postes, notamment en Allemagne, touchant ses divisions automobile, outillage et électroménager. L'effectif mondial du groupe a diminué en un an de 3 %, à 417 900 employés. Bosch a supprimé donc 11 500 employés durant l'année 2024, dont 8 600 en Europe. L'Allemagne paye le plus lourd tribut avec 4 400 postes touchés. (Avec AFP)

