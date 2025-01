VGRF embauche Stéphane Taisson aux véhicules d'occasion

À la suite du départ d'Olivier Vicaire de VGRF à l'automne 2024, Stéphane Taisson rejoint la filiale du groupe Volkswagen pour diriger l'activité véhicules d'occasion à l'échelle de la France.

Stéphane Taisson rejoint VGRF en tant que directeur du VO en France. ©LinkedIn

VGRF tient son nouveau directeur de l'activité véhicules d'occasion. La filiale de Porsche Holding, spécialisée dans le commerce des marques du groupe Volkswagen, a officialisé l'arrivée de Stéphane Taisson. Il prend la succession d'Olivier Vicaire qui a rejoint Car Lovers en fin d'année 2024.

Un recrutement qui s'est donc fait à l'extérieur du groupe de distribution. Stéphane Taisson arrive tout droit du GNFA. Il était le directeur commercial de l'organisme de formation aux métiers de l'automobile depuis juin 2022.

Diplômé d'un BTS commerce international en 2001, puis d'un master en commerce en juillet 2021, Stéphane Taisson a réalisé une large partie de sa carrière chez Stellantis (ex-PSA). Plus précisément, il évoluait au sein de Stellantis & You.

Dans les rangs de la filiale de distribution, il a pris des responsabilités dans les domaines de la vente de voitures d'occasion et dans l'après-vente. Stellantis & You lui avait confié en parallèle l'activité véhicules d'occasion de la plaque parisienne et le sujet du reconditionnement en France de mars 2020 à mai 2022.