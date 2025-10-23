Véhicules neufs : les leads automobiles en hausse de 12 % en Europe en septembre 2025

Publié le 23 octobre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Après un mois d'août 2025 animé, septembre a confirmé l'intérêt des consommateurs pour les voitures neuves, selon le baromètre d'Autobiz. Dans l'Europe des cinq premiers marchés, 794 000 leads ont été générés le mois dernier, soit 12 % de plus que l'an passé.

Fiat a été l'une des marques qui a le plus profité du regain de leads en septembre 2025 en Europe. ©Groupe Polmar

Les Européens ne se détournent pas des voitures neuves. Dans son étude mensuelle, Autobiz rapporte qu'au mois de septembre 2025, 794 000 personnes ont manifesté un intérêt en ligne, en formulant une demande de contact avec les marques. En comparaison avec l'an passé, le volume d'opportunités commerciales pour les points de vente des cinq marchés principaux en Europe a ainsi augmenté de 12 %. Ce total se classe au troisième rang de l'année après les mois de mars (795 000 leads) et août (796 000 leads). Cela signifie que la tendance reste bonne d'un point de vue de l'attractivité des gammes, en dépit des niveaux de consommation relativement faibles au bout du parcours. L'Italie en fer de lance L'Italie a été le pays le plus dynamique comparativement à l'an passé. Le nombre de leads y a progressé de 21 % (91 000 contacts). Le Royaume-Uni et la France ont, quant à eux, gagné 13 % de leads. Dans l'Hexagone, Autobiz estime à 122 000 le nombre de contacts générés par les sites internet faisant la promotion de véhicules neufs. Sur les autres marchés, les rythmes de croissance ont été inférieurs à la moyenne. Le nombre de leads en Allemagne s'est amélioré de 10 %, à 168 000 contacts, tandis que l'Espagne a attiré 6 % de clients potentiels supplémentaires (59 000 contacts). Budget automobile : de fortes disparités entre véhicules neufs et d’occasion Entre les mois d'août et de septembre, Renault (+20 %), Fiat (+15 %) et Opel (+12 %) et ont respectivement enregistré les meilleurs taux de croissance du nombre de leads. En France plus spécifiquement, Autobiz détermine un podium occupé dans l'ordre par Opel (+29 %), Citroën (+17,3 %) et Renault (+17,1 %).

