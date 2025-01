Un début d'exercice commercial encourageant pour Aramis Group

Le premier trimestre décalé du revendeur français de voitures d'occasion s'est terminé avec près de 10 % de progression au niveau des indicateurs commerciaux majeurs. Aramis Group commence donc 2025 sur les chapeaux de roues à l'échelle européenne.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, cofondateurs et codirigeants d'Aramis Group. ©Aramis Group

Ils avaient promis un plan de croissance, ils l'exécutent pour le moment à merveille. Les codirigeants d'Aramis Group, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, ont présenté, le 28 janvier 2025, des résultats commerciaux encourageants au terme du premier trimestre décalé de leur entreprise spécialisée dans la revente de voitures d'occasion.

L'exercice fiscal 2024-2025 a commencé, faut-il dire, par une progression de 9,9 % du chiffre d'affaires. À fin décembre, le groupe au rayonnement international a réalisé un total de 578,2 millions d'euros. La seule activité de vente de voitures d'occasion à particulier ayant rapporté 511,7 millions d'euros, soit 11,2 % de plus que l'année précédente.

Aramis Group a d'abord tiré profit des voitures reconditionnées. Elles ont généré 385,5 millions d'euros, en gain de 7 %. Une évolution relativement faible en comparaison à celle enregistrée sur le segment des voitures d'occasion dites de 0 km. Sur ce terrain, à la faveur des conditions industrielles, la filiale de Stellantis a amélioré le score de 26,6 %, à 126,2 millions d'euros.

Les services associés ont également joué. Les clients en ont consommé pour un montant de 28,7 millions d'euros au premier trimestre décalé (+6,7 %). Des bienfaits qui ont permis à Aramis Group de compenser son léger retrait du marché des ventes à professionnel (-3,6 %, à 37,7 millions d'euros).

7,7 % de hausse en France

En termes de géographie, Aramis Group reste actif dans six pays européens. Tous ces territoires, à l'exception de l'Autriche (-1,5 %, à 49 millions d'euros), ont fait mieux que l'année précédente. La croissance globale du groupe doit beaucoup à la Belgique. Outre-Quiévrain, la filiale locale, Cardoen, a grimpé de 24,3 %, à 78,7 millions d'euros. CarSupermarket, au Royaume-Uni, a aussi pesé en faisant 15,6 % de mieux, à 117,5 millions d'euros.

L'évolution a été plus modérée par ailleurs au regard de la performance du groupe. Aramisauto a généré 7,7 % de plus avec ses opérations dans l'Hexagone, à 248,5 millions d'euros. Le rapport présenté au marché financier mentionne par ailleurs une accélération contenue de 4,1 % en Espagne chez Clicars, à 77,6 millions d'euros, et de 9,8 % en Italie, à 6,8 millions d'euros.

Près de 29 000 transactions

Sur le plan des livraisons, retenons qu'Aramis Group a écoulé 22 440 voitures d'occasion (+7,8 %) et 6 439 voitures estampillées 0 km (+14,5 %). Cela donne un total de 28 879 unités, en gain de 9,2 % sur un an.

Sans préciser les chiffres absolus, la direction souligne que les volumes totaux ont progressé de 8 % en France, de 12 % au Royaume-Uni, de 28 % en Belgique, de 3 % en Autriche et de 5 % en Italie. "En Espagne, les volumes sont en légère hausse" peut-on simplement lire dans la note de commentaire des résultats.

Une telle entame d'exercice laisse penser, chez Aramis Group, que les volumes de voitures d'occasion reconditionnées vont croître sur un rythme à deux chiffres en 2025. Une performance qui sera modérée par celle des VO 0 km. L'Ebitda devrait avoisiner les 65 millions d'euros.