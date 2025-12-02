Pourquoi verra-t-on bientôt des plaques d'immatriculation roses sur certaines voitures ?
Publié le 2 décembre 2025
Des plaques d'immatriculation de couleur rose vont faire leur apparition en France. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, le 2 décembre 2025, la création de cette nouvelle catégorie de plaques pour identifier les véhicules dotés d'une immatriculation provisoire.
À compter du 1er janvier 2026, ces plaques deviendront donc obligatoires pour les véhicules faisant l'objet d'une immatriculation provisoire en WW ou en W garage. Cette réglementation concerne les exemplaires neufs en attente d'immatriculation définitive, les véhicules enregistrés à l'étranger et en attente de régularisation, ainsi que les voitures de démonstration utilisées par les distributeurs.
La suite logique d'un récent décret
Cette nouvelle disposition a été souhaitée par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre la fraude. Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès de Laurent Nuñez, le locataire de la Place Beauvau, parle d'un "fléau" que des actions concrètes tentent de juguler. Elle reconnaît tout de même que la fraude à l'immatriculation "reste un phénomène marginal par rapport à l’ampleur des activités au sein du SIV".
Dans leur nouveau format, les plaques comporteront la date de fin de validité du certificat d'immatriculation provisoire. Elles permettront ainsi de détecter aisément les véhicules dont le certificat WW a expiré.
L'arrivée des plaques roses fera écho à un décret (n° 2025-540) publié au Journal officiel, le 15 juin dernier. Il introduisait déjà un encadrement renforcé de la circulation des véhicules immatriculés sous déclaration d’achat et des sanctions. Les contrevenants s'exposent à une amende de 4e classe (forfait de 135 euros) et une immobilisation.
