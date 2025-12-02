Menu
Pourquoi verra-t-on bientôt des plaques d'immatriculation roses sur certaines voitures ?

Publié le 2 décembre 2025

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le ministère de l'Intérieur a annoncé la création de plaques de couleur rose. Elles sont destinées à identifier de manière plus claire les véhicules dotés d'immatriculations provisoires. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
plaque provisoire
Le nouveau format de plaque d'immatriculation provisoire entrera en vigueur le 1er janvier 2026. ©JA

Des plaques d'immatriculation de couleur rose vont faire leur apparition en France. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, le 2 décembre 2025, la création de cette nouvelle catégorie de plaques pour identifier les véhicules dotés d'une immatriculation provisoire.

 

À compter du 1er janvier 2026, ces plaques deviendront donc obligatoires pour les véhicules faisant l'objet d'une immatriculation provisoire en WW ou en W garage. Cette réglementation concerne les exemplaires neufs en attente d'immatriculation définitive, les véhicules enregistrés à l'étranger et en attente de régularisation, ainsi que les voitures de démonstration utilisées par les distributeurs.

 

La suite logique d'un récent décret

 

Cette nouvelle disposition a été souhaitée par le ministère de l'Intérieur pour lutter contre la fraude. Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès de Laurent Nuñez, le locataire de la Place Beauvau, parle d'un "fléau" que des actions concrètes tentent de juguler. Elle reconnaît tout de même que la fraude à l'immatriculation "reste un phénomène marginal par rapport à l’ampleur des activités au sein du SIV".

 

Dans leur nouveau format, les plaques comporteront la date de fin de validité du certificat d'immatriculation provisoire. Elles permettront ainsi de détecter aisément les véhicules dont le certificat WW a expiré.

 

Les 10 points marquants du marché automobile en novembre 2025 : merci au leasing social !

 

L'arrivée des plaques roses fera écho à un décret (n° 2025-540) publié au Journal officiel, le 15 juin dernier. Il introduisait déjà un encadrement renforcé de la circulation des véhicules immatriculés sous déclaration d’achat et des sanctions. Les contrevenants s'exposent à une amende de 4e classe (forfait de 135 euros) et une immobilisation.

