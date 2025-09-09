L’écurie de Car Lovers remporte la Porsche Supercup et signe un triplé historique
Publié le 9 septembre 2025
Du 5 au 7 septembre 2025, le championnat de la Porsche Mobil 1 Supercup disputait sa grande finale sur le circuit de Monza, en Italie. Au cours de cette huitième et dernière manche de la saison se jouaient les très disputés titres pilote et par équipe. Et comme l’année précédente, c’est l’écurie Schumacher CLRT qui a remporté la première place du championnat 2025.
Pour rappel, cette équipe française appartient à Car Lovers, groupe automobile piloté par Édouard Schumacher, et évolue en catégorie GT (pour Grand Tourisme), dans les formules de promotion, ainsi que dans les plus belles épreuves internationales, dont la Porsche Supercup.
Du côté des pilotes, c’est le Français Alessandro Ghiretti, coureur pour l’écurie Schumacher CLRT, qui a été couronné cette saison, devant les Néerlandais Robert de Haan (BWT Lechner Racing) et Flynt Schuring (Schumacher CLRT). Ce dernier a par ailleurs décroché le titre de meilleur rookie, qui récompense le meilleur jeune pilote débutant dans le championnat.
En remportant ces trois titres (pilote, équipe et rookie), l’écurie Schumacher CLRT signe une performance que peu d’équipes peuvent se vanter d’avoir réalisée. Car ce triplé n’a pas été réitéré depuis onze ans. Une campagne 2025 historique pour l’écurie du groupe Car Lovers !
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.