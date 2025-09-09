L’écurie de Car Lovers remporte la Porsche Supercup et signe un triplé historique

Publié le 9 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

L’équipe Schumacher CLRT, qui appartient au groupe Car Lovers, vient de remporter le championnat 2025 de la Porsche Supercup. Les deux pilotes de l’écurie française, Alessandro Ghiretti et Flynt Schuring, ont en plus respectivement décroché les titres de champion et meilleur rookie de la saison. Un triplé historique.

À travers son écurie Schumacher CLRT, Car Lovers a tout raflé pour l'édition 2025 de la Porsche Supercup, en remportant les titres pilote, par équipe et rookie. ©DR

Du 5 au 7 septembre 2025, le championnat de la Porsche Mobil 1 Supercup disputait sa grande finale sur le circuit de Monza, en Italie. Au cours de cette huitième et dernière manche de la saison se jouaient les très disputés titres pilote et par équipe. Et comme l’année précédente, c’est l’écurie Schumacher CLRT qui a remporté la première place du championnat 2025. Avec E-Motion, Car Lovers fera peut-être de vous un futur pilote de course ! Pour rappel, cette équipe française appartient à Car Lovers, groupe automobile piloté par Édouard Schumacher, et évolue en catégorie GT (pour Grand Tourisme), dans les formules de promotion, ainsi que dans les plus belles épreuves internationales, dont la Porsche Supercup. Du côté des pilotes, c’est le Français Alessandro Ghiretti, coureur pour l’écurie Schumacher CLRT, qui a été couronné cette saison, devant les Néerlandais Robert de Haan (BWT Lechner Racing) et Flynt Schuring (Schumacher CLRT). Ce dernier a par ailleurs décroché le titre de meilleur rookie, qui récompense le meilleur jeune pilote débutant dans le championnat. En remportant ces trois titres (pilote, équipe et rookie), l’écurie Schumacher CLRT signe une performance que peu d’équipes peuvent se vanter d’avoir réalisée. Car ce triplé n’a pas été réitéré depuis onze ans. Une campagne 2025 historique pour l’écurie du groupe Car Lovers !

