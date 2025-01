Florent Prezelin devient directeur général opérationnel de Gemy Automobiles

Gemy Automobiles accueille Florent Prezelin au poste de directeur général opérationnel. L'ancien président du directoire du groupe Jean Rouyer, passé par Bee2Link, signe ainsi son grand retour dans le secteur de la distribution.

Florent Prezelin devient directeur général opérationnel du groupe Gemy.

C'est un retour dans le secteur de la distribution automobile pour Florent Prezelin. Gemy Automobiles vient d'annoncer sa nomination au nouveau poste de directeur général opérationnel.

À ce titre, il rapportera directement à Pierre-Elie Gérard, président-directeur général du groupe de distribution. Le secteur, tout comme la zone géographique (le grand ouest de la France), ne sont pas inconnus pour Florent Prezelin. Ce dernier a notamment assuré la présidence du directoire du groupe Jean Rouyer Automobiles jusqu'en 2021. Auparavant, Florent Prezelin y a dirigé la plaque Renault à partir de 1994.

Depuis 2022, ce dernier avait quitté la distribution automobile pour rejoindre le groupe Bee2Link (Cosmobilis) au titre de directeur commercial retail pour la France.

"Avec son expérience, son goût du challenge et ses valeurs humaines, Florent Prezelin a toute ma confiance et celle du directoire pour relever les défis qui sont les nôtres et poursuivre la transformation de Gemy Automobiles", souligne Pierre-Elie Gérard dans un communiqué.

En 2023, Gemy Automobiles a vendu 25 199 véhicules neufs et 20 700 véhicules d'occasion. Le groupe représente les marques Peugeot, Citroën, DS, Renault, Dacia et Alpine dans le grand ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire et Var). Son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,115 milliard d'euros en 2023, derniers chiffres connus.