Voitures d'occasion : l'Allemagne stagne au premier trimestre 2025

Au terme du premier trimestre 2025, les reventes de voitures d'occasion en Allemagne ont peu évolué par rapport à l'an passé. Un peu plus de 1,636 million de transactions ont été comptabilisées par les autorités, soit à peine 0,6 % de plus qu'en 2024. Dans ce contexte, les électrifiées s'envolent.

Avec près de 173 300 transactions, la marque Mercedes a tiré profit du premier trimestre 2025 en gagnant 3,6 % de volume. ©Mercedes-Benz

Le marché des voitures d'occasion peine à redécoller en Allemagne. Selon le bilan publié par les autorités, le volume de reventes au premier trimestre 2025 a stagné en terminant à 1 636 590 unités, soit seulement 0,6 % de plus que l'an passé.

La principale marque, Volkswagen, a cédé 0,3 %, passant sous la barre des 333 700 voitures d'occasion remises à la route. BMW a également souffert au premier trimestre, puisque le nombre de transactions glisse de 0,4 % à moins de 135 150 unités. Et que dire d'Audi en chute de 6,7 %, à 117 288 unités.

À l'inverse, Mercedes a séduit bien plus d'acheteurs. Presque 173 300 voitures de la marque à l'étoile ont été acquises au premier trimestre, soit 3,6 % de plus que l'an passé. Avec plus de 152 100 unités au compteur, Opel a gagné 1,1 % sur la période en comparaison à l'an passé.

Les marques Skoda (+6,1 %, à 73 300 unités) et Toyota (+8,1 %, à 40 650 unités) et à une plus petite échelle Dacia (+11,3 %, à 18 600 unités) ont bouclé un premier trimestre convaincant de l'autre côté du Rhin.

Les électriques franchissent une barre symbolique

Les consommateurs allemands se détournent toujours plus des motorisations traditionnelles. Durant le premier trimestre, moins de 950 000 voitures d'occasion essence ont trouvé preneur. C'est 2,2 % de moins que l'an passé.

Quant aux voitures dotées de blocs diesel, elles ont perdu 4,5 % de volume sur un an. Selon le bilan officiel, moins de 353 300 unités ont été remises en circulation.

Dans le même temps, les alternatives électriques font leur trou. Les ventes de voitures électriques d'occasion ont passé la barre des 50 000 unités. En un an, le segment a fait un bond de 60,7 %.

Créditées de plus de 172 360 transactions, les voitures hybrides ont progressé de 25,8 % sur le marché des occasions. Cela comprend notamment 41 774 voitures hybrides rechargeables, qui voient leur total croître de 25,6 %.