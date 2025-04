Volkswagen Group France s'équipe d'Indicata pour la gestion du VO

Au terme d'un appel d'offres, la filiale du constructeur allemand a validé la proposition d'Indicata. Le contrat débouche sur un déploiement, depuis début 2025, de l'outil de gestion des ventes de voitures d'occasion au siège et auprès des équipes de Volkswagen Group France sur le terrain.

Volkswagen Group France va utiliser Indicata pour ses labels occasion. ©Le Journal de l'Automobile

Volkswagen Group France a fait le choix d'Indicata. La filiale du constructeur allemand a officialisé la signature d'un contrat avec la société d'analyse des données de marché automobile. Une relation qui porte plus précisément sur l'utilisation d'outils de suivi de l'activité de vente de voitures d'occasion.

Dans les faits, Indicata a déployé, depuis janvier 2025, sa solution non seulement au siège, mais aussi sur le terrain, auprès des équipes chargées de la supervision des concessionnaires. Ainsi, tout le monde pourra suivre en temps réel des indicateurs clés, tels que l'état des stocks et la qualité des ventes à particulier.

Pilotage plus fin de la valeur résiduelle

Chez Volkswagen Group France, la direction y voit le moyen de piloter avec plus de précision la gestion des flux et d'ajuster la politique tarifaire. Tout cela ayant pour but d'aider le constructeur et son réseau à préserver la valeur résiduelle des modèles. Indicata apporte par ailleurs des éléments permettant d'anticiper les évolutions du marché automobile.

"Nous avons été convaincus par la précision des valeurs, l’ergonomie de la solution mais aussi la réactivité des équipes Indicata", a commenté Evangelos Matikas, responsable pricing & valeurs résiduelles de Volkswagen Group France.