Malgré une année 2024 dynamique, le réseau Volvo lourdement impacté par le marché VO

La marque automobile premium suédoise a enregistré une nouvelle année record dans le monde. En France, Volvo a atteint une part de marché historique. Mais le réseau s'est laissé surprendre par d'importants stocks de voitures d'occasion qui ont plombé la rentabilité.

Avec l'EX30, Volvo espère passer de 40 à 60 de mix 100 % électrique en 2025.©Volvo

Volvo entre deux eaux. La marque automobile premium suédoise a encore enregistré une année record avec 763 389 voitures vendues dans le monde (+8 %) en 2024. Le mix d'électrification culmine à 46 %, à parts égales entre PHEV et 100 % électriques.

Pour la filiale du groupe chinois Geely, Volvo est parfaitement positionné sur son segment premium et son pouvoir d'attraction (le fameux pricing power) le rend imperméable aux turpitudes entourant le marché, notamment la guerre des prix. La dynamique sur les 100 % électriques est d'ailleurs impressionnante (+54 %), tandis que les hybrides rechargeables ont progressé de 16 %.

Volvo espère en rajouter une nouvelle couche cette année avec le déploiement de l'EX90, son grand SUV 100 % électrique. Mais c'est encore l'EX30 qui devrait encore soutenir les ventes de VE, accompagné de l'EX40.

En France, Volvo a atteint les 19 793 immatriculations, soit un bond de 32 % sur un an, ce qui permet à la marque de s'accaparer une part de marché record de 1,15 %, et qui frôle les 8 % sur le segment premium. Pour autant, Yves Pasquier-Desvignes estime que 2025 sera moins bon, et vise les 17 500 immatriculations. Selon lui, 2024 a aussi profité d'un gros carnet de commandes cumulé en 2023, période où pesait encore des pénuries de semi-conducteurs qui avaient grippé la production et les livraisons. "Nous sommes revenus à un niveau normal de commandes de 3 000 voitures, contre 9 000 début 2024", a-t-il indiqué. Il espère néanmoins maintenir sa part de marché à 1 % en 2025.

Augmenter la part de 100 % électriques de 50 %

Mais le vrai défi de Volvo France sera de monter très fort sur le mix 100 % électrique. La marque doit atteindre les 60 % de mix, contre 40 % en 2024. Volvo participe au pool formé autour des marques de sa maison mère Geely (Polestar et Smart) pour financer les crédits CO2 de Mercedes. Le pool peut encore intégrer un nouvel acteur avant le 7 février prochain.

La crise du VO a plombé le réseau

Mais Yves Pasquier-Desvignes s'est inquiété de la détérioration de la rentabilité du réseau Volvo en France en 2024. La rentabilité s'est établie à 0,5 %, soit loin du niveau généralement acquis pour la marque qui tourne autour de 1 à 1,2 %. Pour le patron de la France, le réseau a souffert de la forte dégradation de la marge brute sur l'activité VO. Celle-ci s'est effondrée de 28 % sur l'année… C'est en juin que le réseau a pris conscience que les stocks VO s'accumulaient et gonflaient les coûts. "Nous nous sommes laissés surprendre au premier semestre", a admis Yves Pasquier-Desvignes.

"Nous avons commencé à nettoyer les écuries dès septembre, nous pensons que nous avons nettoyé le plus gros", a-t-il ajouté. Pour 2025, Volvo constate que les politiques d'achat VO ont été revues et que la rotation des stocks était plus agressive.

Le "coût" du retour au réseau des VE déjà en ligne de mire

Cette crise VO a donc coûté cher au réseau. Mais, Volvo France travaille d'ores et déjà à anticiper la prochaine avec le retour au réseau des voitures électriques vendues en leasing et dont tous les spécialistes s'accordent à dire que les valeurs résiduelles ont été surestimées compte tenu de l'absence de marché VO. "Nous travaillons sur un programme de relocation de nos voitures électriques et ainsi garder la main sur ces véhicules sur plusieurs cycles, jusqu'à neuf ans", a lancé Yves Pasquier-Desvignes.

En 2024, la baisse du marché VO a également impacté l'activité de financement, mais elle a été largement compensée par la dynamique du VN. Ainsi, Volvo Car Finance a financé 4 561 VN, soit une hausse de 34 %, tandis que les financements de VO ont baissé de 15 %, à 1 168 unités.