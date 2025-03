Les résultats de Volkswagen confirment une année 2024 morose pour le groupe

Publié le 11 mars 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 4 min de lecture

Freiné par une hausse de ses coûts fixes et une baisse de ses ventes en Chine, son principal marché, le groupe allemand voit son bénéfice net dégringoler de 30 % par rapport à 2024. Si Volkswagen subit une crise sans précédent depuis un an, il enregistre toutefois un chiffre d’affaires plus élevé que prévu.

Volkswagen annonce dans son communiqué avoir dégagé un bénéfice net de 12,39 milliards d'euros en 2024. ©AdobeStock-Tobias Arhelger

Symbole d’une industrie automobile en crise, les résultats annoncés par Volkswagen sont en berne, comme il fallait s’y attendre. Ainsi, le groupe allemand annonce dans son communiqué avoir dégagé un bénéfice net de 12,39 milliards d'euros en 2024, accusant une chute de 30,6 % par rapport à 2023. Rappelons que le groupe aux dix marques est en pleine restructuration pour tenter de redresser sa compétitivité. Le premier constructeur automobile européen avait annoncé cet hiver un plan d'économies sans précédent, prévoyant la suppression de 35 000 emplois en Allemagne d'ici 2030. Plan social Volkswagen : la Bourse n'est pas convaincue, le titre recule Affaiblis par une demande atone, notamment en Europe, les constructeurs allemands affrontent l'arrivée de concurrents chinois massivement subventionnés, au moment même où ils consentent d'énormes investissements dans l'électrification des véhicules pour respecter l'interdiction des motorisations essence et diesel dans l'Union européenne à partir de 2035. Une baisse de ses ventes de 9,5 % en Chine Deux raisons expliquent l’effondrement de son chiffre d’affaires. Dans un premier temps, Volkswagen voit ses livraisons mondiales de voitures baisser de 2,3 % l'an dernier. La croissance des ventes en Amérique du Nord de 6,4 % n'a pas réussi à compenser la baisse marquée de 9,5 % en Chine, principal marché de Volkswagen, qui y réalise près d'un tiers de ses ventes, mais perd des parts de marché. En outre, le groupe de Wolfsburg a subi une hausse de ses coûts fixes, liés à son programme de restructuration qui a pesé à hauteur de 2,6 milliards d'euros, explique-t-il dans son communiqué. En conséquence, la marge opérationnelle mesurant la rentabilité a fondu, tombant à seulement 5,9 %. Volkswagen s'attendait cependant à une marge encore plus dégradée, à 5,6 %. Volkswagen : une année 2024 difficile, particulièrement en Chine Ce ratio atteignait encore 7 % en 2023 et 7,9 % en 2022. Alors que le groupe a dû massivement investir dans l'électrique ces dernières années, les ventes de ce segment sont à la peine, retardant sa rentabilité. En croissance continue depuis une décennie, les ventes de voitures électriques ont reculé de 3,4 % l'an dernier. Un chiffre d'affaires moins mauvais que prévu Le constructeur allemand estime cependant avoir mieux résisté que prévu. "Dans un environnement concurrentiel exigeant, nous avons réussi à obtenir un résultat globalement correct en 2024", a déclaré Arno Antlitz, directeur financier du groupe. Toutefois, le constructeur a réalisé l'an dernier un meilleur chiffre d'affaires que prévu, en hausse de 0,7 %, à 324,66 milliards d'euros. Lors d'un avertissement sur résultats l'été dernier, le groupe avait tablé sur une baisse des revenus. Volkswagen pourrait payer 1,5 milliard d'euros d'amende CO2 Pour 2025, Volkswagen prévoit une hausse de 5 % de ses ventes ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 5,5 et 6,5 %. Le groupe dit scruter les défis qui découleront notamment de "l'incertitude politique, des restrictions commerciales et des tensions géopolitiques croissantes" ainsi que "du renforcement des exigences en matière d'émissions (de CO2)", selon son communiqué, les constructeurs étant poussés à baisser les prix de leurs modèles pour respecter le renforcement des normes sur les émissions carbone de leurs véhicules. La crainte des droits de douane américains Le constructeur craint d'autre part l'impact des droits de douane américains de 25 % sur les importations depuis le Mexique, où Volkswagen produit une partie des véhicules qu'il vend aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a suspendu jusqu'au 2 avril 2025 l'application de cette mesure. Le projet de délocaliser au Mexique la production de la mythique Golf n'est pour l'instant pas remis en question, d'après une source au sein de l'entreprise. Des droits de douane d'environ 25 % pourraient suivre sur les importations de voitures produites en Europe, d'après les annonces du président Trump. (Avec AFP)

