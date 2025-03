Le centre d'essais BMW d'Istres nous a ouvert ses portes

Caché à Istres (13) depuis près de 40 ans, le centre d'essais du groupe a exceptionnellement dévoilé ses coulisses. Chaque année, plus de 4 000 modèles BMW, Mini, Rolls-Royce et même les motos sont testés sur les 65 km de pistes du site. Une activité qui a un fort impact économique sur la région.

BMW teste ses modèles depuis 1986 sur le site de l'ancien autodrome de Miramas (13). ©BMW

BMW célèbre, à sa manière, les 100 ans de l'autodrome de Miramas (13). En effet, ce lieu chargé d'histoire inauguré en 1924 est devenu en 1986 l'un des centres d'essais du constructeur munichois. Parmi les autres occupants du monde automobile, il y eut Kléber de 1970 à 1986.

Toujours est-il que ce site a donc pris vie voilà 100 ans en devenant l'un des premiers autodromes de France. Une année où celui de Linas-Montlhéry (91) a également ouvert ses portes. Même si tout cela semble bien lointain, BMW a conservé le tracé de l'époque, mais aussi la tour de contrôle et une tribune.

Ce centre d'essais de l'autodrome de Miramas est situé dans la commune d'Istres (13). Sous la houlette d'Olivier Meurice, le patron du centre, plus de 350 personnes sont accueillies chaque jour. Nombre d'ingénieurs du groupe allemand et de ses partenaires viennent profiter des infrastructures. Ils bénéficient aussi de la proximité avec le Mont Ventoux qui reste un incontournable dans les tests de véhicule.

Peut-être aussi un peu du soleil lorsque le centre d'Aschheim, en Allemagne, est fermé (trois mois par an) à cause du climat. Autre avantage, en plus du soleil, le centre jouxte la base aérienne d'Istres, donc autant dire que rien ne peut survoler la zone. Et même pour les paparazzi à pied, le lieu est protégé par un mur d'enceinte de onze kilomètres.

"Le centre d'essais d'Istres ne serait rien sans le savoir-faire unique de nos équipes d'ingénieurs, de techniciens et de chauffeurs spécialisés qui testent, valident et perfectionnent sur place les innovations automobiles de demain" ajoute Olivier Meurice.

Plus de 4 000 véhicules et motos testés par an

"Le centre d'essais incarne l'excellence de nos équipes ainsi que la haute qualité technologique et industrielle française" affirme Vincent Salimon, président du directoire de BMW Group France.

Ce centre français est le plus grand centre d'essais du groupe BMW. Il s'étend sur une superficie de 480 hectares. De quoi implanter 660 terrains de football ! Mais surtout, il dispose de 65 km de pistes, en asphalte, sur terre, dans l'eau, en montée, en descente. Il y en à pour tous les tests.

"C'est ici que nous testons et éprouvons l'ensemble de nos modèles, garantissant ainsi à nos clients des véhicules toujours plus performants, sûrs et innovants", ajoute le président de BMW France.

En effet, tous les modèles BMW, Mini, Rolls-Royce et même les motos passent un jour ou l'autre par Miramas. Plus de 4 000 véhicules et prototypes circulent ici chaque année. Les ingénieurs y valident notamment les Adas et leur calibration, les chaînes de traction électrique ou encore le vieillissement des composants.

Il dispose même d'une piste homologuée FIA. Le dernier prototype du Mans est venu se dégourdir les cylindres ici. À l'époque où BMW était engagé en Formule 1, la monoplace était également venue faire des tests en Provence.

Le site n'a cessé d'évoluer avec, par exemple, la construction en 1990 d'un anneau de vitesse de 6,125 km. Un outil important pour tester la résistance des véhicules et des composants à haute vitesse et donc à haute température. Plus largement, le constructeur a investi 44 millions d'euros ces dix dernières années pour faire évoluer ce site afin de répondre à la nouvelle donne automobile, notamment électrique. L'avenir s'écrira encore à Miramas, car le prochain véhicule embarquant une pile à combustible, annoncé pour 2028, fera aussi ses gammes dans ce centre d'essai.

Un fort impact local

Logiquement, cette fourmilière ne vit pas recluse. L'impact sur l'économie locale est réel. Les ingénieurs, essayeurs et experts travaillant ponctuellement sur le site permettent de générer jusqu'à 70 000 nuitées dans les hôtels de la région.

De plus, le centre emploie directement ou indirectement 140 personnes et réalise un volume d'achat de 14 millions d'euros par an. "Ce site stratégique illustre notre engagement à investir durablement dans l'innovation et l'emploi en France, tout en renforçant notre compétitivité sur le marché mondial", a conclu Vincent Salimon.